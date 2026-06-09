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Centenares de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, pertenecientes al agrupamiento antimotines, fueron desplegados durante la mañana de este martes en el cruce de División del Norte y Calzada de Tlalpan, ante el avance de una manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los uniformados instalaron un dispositivo de seguridad para impedir el paso del contingente que pretendía arribar al Estadio Ciudad de México, en el marco de las movilizaciones convocadas por la organización magisterial durante su jornada de paro nacional, en demanda de la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.
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El operativo incluyó tres camiones tipo “Costero” del agrupamiento, personal de la Policía Montada y elementos con equipo antimotines, escudos y cascos, quienes formaron una valla humana detrás de los vehículos de seguridad.
La movilización inició sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida Tasqueña, donde los docentes comenzaron a avanzar rumbo al sur de la capital. Durante el despliegue policial también se observó la presencia de equipos inhibidores de señal y sobrevuelos de drones pertenecientes a la corporación.
Hasta el momento, las autoridades mantienen el dispositivo preventivo para resguardar la zona y dar seguimiento al desarrollo de la protesta.
LL
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