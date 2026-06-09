A unas horas de la entrega de los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del Metro, que recorre de Tasqueña a Cuatro Caminos, personal realiza los últimos detalles en varias estaciones tras meses de intervención.

EL UNIVERSAL constató que los trabajadores realizan labores de pintura, colocación de luminarias y cerámica, además de continuar con los trabajos en escaleras de acceso.

En la estación Ermita se observó a personal pintando de negro los techos del pasillo que conecta con el transbordo a la Línea 12, además , en el sitio había andamios y botes de pintura.

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Afinan últimos detalles en Línea 2 del Metro previo a su reapertura este 9 de junio. Foto: Arantxa Meave

También se observó que el personal trabajaba en la instalación de luminarias y en la colocación de cerámica en las escaleras de acceso al andén.

En las estaciones Portales y Nativitas, que permanecen cerradas, trabajadores estaban colocando cerámica en escaleras y pisos.

También se apreció a personal colocar luminarias y equipo en las estaciones como andamios o herramientas.

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Afinan últimos detalles en Línea 2 del Metro previo a su reapertura este 9 de junio. Foto: Arantza Meave

En Xola, el personal colocaba nuevas luminarias sobre los andenes para mejorar la iluminación.

En Chabacano, también permanece cerrada al público, se vio que parte de la estructura que conectará con uno de los accesos al parque elevado continúa al aire libre sin terminar.

Los trabajos de adecuación de la Línea 2 comenzaron en febrero de este año; hoy martes 9 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inaugurará la reapertura del tramo intervenido que corresponde de Tasqueña a Hidalgo.

LL