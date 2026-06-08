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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que este martes 9 de junio inaugurará la renovación de la Línea 2 del Metro, que incluye las estaciones, así como las dos rutas de Trolebús pendientes: la 14, que conectará Universidad con Huipulco; y la Cero, que irá de Chapultepec a Universidad.
“Mañana (martes) arrancaremos la inauguración de la Linea 2 del Metro, empezamos ayer (con la apertura de San Antonio Abad) y mañana vamos a continuar”, dijo en conferencia de prensa.
Desde el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan cuyo primer tramo abrió este domingo al público y aún falta la conexión hacia el Metro Chabacano, la mandataria capitalina aseguró que dos terceras partes de los recursos que se han destinado el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro son para su mantenimiento, mientras que una tercera parte se destinó a mejorar las estaciones.
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Asimismo, Brugada Molina dio a conocer este martes 9 de junio también acudirá a inaugurar las dos rutas del Trolebús que aún están pendientes.
Se tratan de la Ruta del Chapulín, que irá de Chapultepec a Universidad; así como la Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales, la cual conectará Huipulco y Ciudad Universitaria.
LL
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