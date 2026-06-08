Desde las 10 de la mañana, decenas de comerciantes del Centro Histórico cerraron el Eje Central, esquina con avenida Juárez, para exigir el retiro de vallas metálicas de la zona, así como el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al grito de “queremos trabajar” y “fuera vallas”, los comerciantes denuncian pérdidas económicas en sus negocios durante las últimas dos semanas.

A un costado de la manifestación se encuentra el subsecretario de Gobierno de la CDMX, Fadlala Akabani, conversando con locatarios de la zona sobre las posibles soluciones. “Que se levanten hoy las vallas”, le gritan los comerciantes al funcionario.

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En tanto, elementos de la Secretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desvían la circulación en Eje Central hacia la calle Artículo 123; sin embargo, varios camiones y autobuses se quedaron varados ante la manifestación.

Desde hace una semana, el gobierno de la capital instaló vallas metálicas en calles del Centro Histórico para evitar el acceso al Zócalo ante el plantón de la CNTE. Sin embargo, joyeros de la zona se manifestaron el dos de junio para que este perímetro se quitara, sobre todo el de Francisco I. Madero y Eje Central, puesto que afectaba a sus ventas.

Tras un acuerdo con las autoridades locales, desde el miércoles tres de junio se instalaron accesos controlados a dicho perímetro sobre la calle Francisco I. Madero, esquina con Simón Bolívar, y uno más entre Tacuba y República de Brasil.

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En tanto, el Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, aseguró que desde el inicio del plantón de la coordinadora ha estado en contacto con los empresarios de la zona afectada, con quienes acordó diversas acciones como la apertura de cuatro accesos a la zona.

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