Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) no resulta suficiente y no da cumplimiento a sus demandas, por lo que alertaron que el plantón que llevan a cabo desde el pasado 1 de junio no sólo continuará, sino que se reforzará.

“La Usicamm sigue siendo un sistema de burocracia total para el ingreso y promoción de los compañeros, pero lo que nosotros necesitamos es una reforma de fondo, no solamente que nos digan en el discurso que por fin desaparece la Usicamm, como si fuera algo nuevo, como si nos sorprendiera… eso no nos satisface, por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras para reforzar el plantón”, declaró la secretaria general de la Sección 14 de la CNTE, Elvira Veleces Morales.

Este domingo, EL UNIVERSAL dio a conocer que durante las negociaciones con la CNTE, los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres, presentaron una ruta de trabajo para sustituir a la Usicamm por un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

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A pesar de que el planteamiento contempla instalar el próximo 15 de junio una mesa plural encargada de elaborar una iniciativa de reforma para sustituir al organismo, la lideresa sindical explicó que la principal demanda de la Coordinadora es la abrogación a la Ley General del ISSSTE de 2007, y de esa solicitud siguen sin recibir respuesta.

“Lo único que demandamos es una respuesta concreta a esa petición, una respuesta del gobierno federal a las demandas que presentamos para la abrogación a la Ley General del ISSSTE de 2007, que además cabe decir que fue una propuesta de campaña de la Presidenta y que en todas las plazas públicas se llenó de discursos para ganar adeptos a las votaciones, diciendo que podía abrogar la Ley del ISSSTE. Ese no fue un discurso que se dio desde esta organización, fue en palabras de la propia Presidenta y que ahora se retracta”, declaró.

Explicó que también mantienen la petición de un incremento salarial directamente al sueldo base del magisterio.

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“Ya han explicado los compañeros una y otra vez que con la inflación, 9% que ahora nos ofrecen como si fuera un gran logro realmente refleja 224 ya directamente en el salario de los compañeros, pero continúa la inflación, entonces realmente son 20 pesos diarios lo que se refleja en el sueldo de los compañeros y compañeras”, agregó.

Adicionalmente, continúan pidiendo la reinstalación de los maestros de Jalisco, así como una jubilación digna, “porque estamos mas de 74% de los compañeros en cuentas individuales”.

“Porque más de 74% de los compañeros estamos en cuentas individuales, estamos en un sistema que después de 28 a 30 años de labor tendremos que trabajar de más para poder llegar a un sistema que, además, es incierto porque no hay una ley que avale su fondo de pensiones para el bienestar”, expresó.

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La lideresa de la CNTE explicó que el gobierno federal les presentó “como una gran novedad” que todos se pasaran al Pensionissste y que iban a crear una aseguradora.

“Al final nos están dando una opción de que sigamos en el mismo sistema de Afore, que se enriquece a costilla de todos los trabajadores, es decir, estamos hablando de una autopensión que al final nos deja en el punto inicial. No tenemos una propuesta concreta sobre cómo podemos garantizar un sistema solidario de pensiones”, indicó.

Elvira Veleces Morales calificó de “lamentable”, que la lucha del movimiento comience a ser “criminalizada”.

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“El gobierno dice que no son todos, sólo unos cuantos. Hacen lo mismo con los otros sectores, dicen “no son todas las madres buscadoras, son unas cuantas”, “no son todos los campesinos, son unos cuantos”, es más fácil decir “son de la ultraderecha” o “hacen trabajo para alguna organización criminal”, porque hasta ese punto no están llegando a atacar.

“Empiezan a ponernos un cártel y eso no es más que criminalizar la protesta social, hostigar y hacer una persecución mediática”, denunció.

Agregó que no pretenden empañar la fiesta mundialista, sino aprovechar la coyuntura para visibilizar sus peticiones.

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“Nos preocupa que empiezan a minimizar la lucha de la CNTE, pese a que miles y miles se han movilizado a lo largo y ancho del país, y pese a que miles han permanecido aquí en el Zócalo, que nosotros lo vemos como un espacio histórico y lo hemos hecho sin acceder al espacio amurallado, es decir, estamos alrededor del Zócalo, pero con una cerrazón total, y cuando intentamos ingresar a un Zócalo que supuestamente debe de ser del pueblo, lo único que recibimos fueron las fuerzas represoras del Estado”, refirió.

Finalmente, la secretaria general insistió en que “no hay una voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos”, y puntualizó que este lunes realizarán una asamblea nacional, a fin de decidir acuerdos para el plan de acción de la semana que está por iniciar.

“El hecho de que el gobierno federal no se siente a dar una respuesta concreta deja mucho que decir de esta decisión política que se tiene, y el día de mañana vamos a recordar por qué la gente no está de acuerdo con esta respuesta.

“Por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras para reforzar el plantón y mañana [hoy] tendremos una asamblea nacional representativa, en la que seguramente tomaremos acuerdos para el plan de acción de esta semana que viene”, concluyó Elvira Veleces Morales.