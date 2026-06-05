La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó desalojar a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al asegurar que algunos grupos buscan provocar para tener la foto de la agresión.

Durante su conferencia, la mandataria afirmó que el diálogo con los docentes permanece abierto y sostuvo que ciertos participantes en las movilizaciones pretenden generar una respuesta policial que pueda ser utilizada políticamente.

“Está abierta la puerta del diálogo, y ellos lo que quieren es que haya represión. Porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación”, señaló.

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Con el tubo de una señal arrancada de la calle, un hombre intenta tapar la salida del gas lacrimógeno que fue lanzado por un hoyo de las vallas ante protestas de la CNTE. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum indicó que entre las personas que participan en algunas de las acciones de protesta hay individuos con el rostro cubierto, por lo que incluso puso en duda que todos sean maestros.

"No son todos los maestros, son algunos, algunas personas que más no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto”, expresó.

Agregó: “Lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros”, afirmó.

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Los maestros se instalan sobre la avenida 20 de Noviembre del Centro Histórico de la CDMX. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

En ese sentido, justificó la instalación de vallas en el Centro Histórico de la Ciudad de México como una medida preventiva para impedir enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.

“Es mejor una valla para evitar que haya una confrontación entre policías y maestros en lugares en donde quieren acceder con el uso de la fuerza”, sostuvo.

Cuestionada sobre la posibilidad de ordenar un desalojo ante las afectaciones provocadas por las protestas, Sheinbaum fue categórica: “No vamos a desalojarlos”.

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La presidenta argumentó que una acción de ese tipo respondería precisamente a los objetivos de los grupos más radicales dentro de las manifestaciones y recordó el operativo realizado durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto contra integrantes de la CNTE en el Zócalo capitalino, con apoyo de la entonces administración de la Ciudad de México encabezada por Miguel Ángel Mancera.

“Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que buscan provocar”, dijo.

Finalmente, confió en que mediante el diálogo con las distintas secciones de la CNTE se puedan atender algunas de las demandas planteadas por el magisterio, al tiempo que aseguró que las negociaciones continúan. “Esperemos que algunos de los maestros que están ahí de las secciones, pues, con el diálogo se pueda atender algunas de las demandas que están planteando y se sigue trabajando”, concluyó.

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