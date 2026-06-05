La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que las personas puedan acceder al Fan Fest del Zócalo, a menos de una semana del Mundial y el quinto día de paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de junio en Coatzacoalcos, Sheinbaum Pardo fue cuestionada si se podrían cumplir las demandas de la CNTE como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 o un aumento salarial, pero la Presidenta respondió que respeta a los maestros.

“Sí, yo creo que sí y ya vamos a ver. Vamos a esperar estos días y vamos a estar informando”, dijo sobre los accesos al Fan Fest en el Zócalo capitalino. También reiteró su rechazó a la violencia en esta jornada de manifestaciones del magisterio disidente.

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Docentes de la CNTE tiran rejas y logran ingresar a la SEP. Foto: Luis Carlos Rodríguez / EL UNIVERSAL

“Nosotros respetamos mucho a las y los maestros de México. Siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo cuando hay manifestaciones violentas, siempre hemos creído en manifestaciones pacíficas”, comentó.

Apuntó que el incremento salarial en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició desde un 6% y terminó en un 10%: “Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente; en dos años uno 10% y el otro 9%”.

Enfatizó que el gobierno federal ofreció a la Coordinadora fortalecer PENSIONISSSTE y la posible creación de una aseguradora pública.

“Las aseguradoras, lo que hacen, es garantizar la entrega de las pensiones, una vez que el maestro se retira en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro. Es una nueva propuesta que se hizo y que de todas maneras la vamos a impulsar porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, dijo al destacar las mesas tripartitas.

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