Para este viernes 5 de junio de 2026 se prevé una jornada de movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, con la participación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones sociales, colectivos y comunidad estudiantil.

La próxima semana será crucial para el rumbo de la lucha magisterial, afirmó Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, que acordó bloquear Reforma este viernes a partir de las 10 de la mañana, mientras que la Sección 22 acudirá a las 11 de la mañana a una mesa de negociación a la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un nuevo día de protestas, las y los maestros de la CNTE alistan acciones en la capital del país y otros estados. Sigue aquí las últimas noticias de las movilizaciones:

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Nación 11:48 AM CNTE alista llegada de refuerzos para la semana del Mundial 2026 El líder de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, advierte que el lunes llegarán más docentes de otros estados a reforzar la protesta en la capital del país.

Frente a la Bolsa Mexicana de Valores lamenta que el gobierno no ha atendido sus demandas y crítica al periodista Luis Cárdenas por una entrevista que salió mal.

El maestro Hernández asegura que mientras los y las docentes se manifiestan en las calles, se dan tiempo para calificar tareas e incluso se conectan a través de distintas plataformas para dar clases.



Nación 11:39 AM Personas se toman fotos con las flores de cempasúchil Mientras las y los maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma, la gente aprovecha para tomarse fotos con las flores de cempasúchil colocadas. También corren, caminan y aprovechan para andar en bicicleta bajo una ligera lluvia este viernes 5 de junio.

Personas se toman fotos con las flores de cempasúchil mientras la CNTE realiza un bloqueo (05/06/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Nación 11:34 AM Colocan manta de desaparecidos al pie del Ángel de la Independencia Mientras la CNTE se manifiesta en Paseo de la Reforma, fue colocada una manta al pie del Ángel de la Independencia: "Más de 133,000 personas desaparecidas en México y tú ¿Qué estás haciendo para encontrarlas?".

Colocan manta de desaparecidos al pie del Ángel de la Independencia (04/06/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Nación 11:04 AM Nuevo bloqueo en Paseo de la Reforma En su quinto día de paro nacional, la CNTE bloquea de nuevo la avenida Paseo de la Reforma, de la Torre del Caballito al Ángel de la Independencia



Nación 10:49 AM La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descarta en su conferencia matutina desalojar a integrantes de la CNTE, al asegurar que algunos grupos buscan provocar para tener la foto de la agresión.

Confía en que las personas puedan acceder al Fan Fest del Zócalo, a menos de una semana del Mundial y el quinto día de paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.





Nación 08:51 AM Acuerdan más movilizaciones en CDMX Los delegados de la Coordinadora resolvieron mantener el plantón nacional en el Zócalo de la Ciudad de México y reforzar las acciones de protesta para exigir una respuesta favorable a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la USICAMM y mejoras salariales. Durante su intervención, el profesor González sostuvo que la propuesta presentada por las autoridades no resuelve las exigencias del magisterio disidente y llamó a fortalecer la movilización de cara a los próximos días.



Maestros de la CNTE protestan en la caseta de la autopista México-Cuernavaca y dejan el paso libre a los vehículos (04/06/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Nación 08:50 AM Semana del Mundial es crucial para la CNTE "Es crucial la siguiente semana, compañeras y compañeros. Decíamos en medios de comunicación que hay una preocupación del gobierno federal. Toca entonces a nosotros revisar y mejorar nuestras condiciones para que la siguiente semana exactamente se marque en la historia algo trascendente en esta lucha que traemos”, expresó el dirigente chiapaneco Isael González Vázquez. "Lo que hoy nos entregaron, o ayer nos entregaron, no es una respuesta. Es una propuesta de ellos que no resuelve en lo absoluto. Y entonces toca mejorar la condición de fuerza. Tendremos que esforzarnos más para que a partir del día lunes sí podamos obligar a que nos den otra propuesta mucho mejor de la que nos acaban de entregar", señaló al convocar a contingentes y fortalecer la unidad y la participación en las actividades acordadas por la Asamblea Nacional Representativa.

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