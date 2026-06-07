A menos de una semana de comenzar la Copa del Mundial de la FIFA 2026 en México, el creador de contenido español Nil Ojeda visitó la Ciudad de México, como parte de su gira "El Mejo País de LATAM", junto al artista argentino Alejo Acosta, "YSY A".

Durante su estancia en la llamada "Capital de la Transformación", el youtuber calificó distintos puntos clave, como la gastronomía, paisajes, lugares la cultura y la experiencia cotidiana dentro del país, desde una mirada ajena.

Sin embargo, su visita a la capital se encontró mermada por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloqueos de vialidades y las restricciones de acceso instaladas alrededor del Zócalo capitalino.

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La CNTE busca regresar al esquema de comisiones mixtas que operó antes de las reformas educativas de los últimos años, aseguran. Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

"No es como esperaba": Nil Ojeda visita la CDMX

Bajo el título "La triste realidad de MÉXICO antes del Mundial", Ojeda compartió un recorrido que llamó la atención en redes sociales. Lo que inicialmente parecía una visita turística terminó convirtiéndose en una mirada a la realidad que se vivía en sus calles.

Durante su recorrido, intentó acercarse a la plancha del Zócalo. No obstante, el creador se encontró con barreras metálicas y controles de acceso que impedían el paso, pues solo se permite presentando una identificación oficial, como la credencial INE.

"Es muy extraño. Es como ver una, no sé, como si hubiese una frontera, una frontera rara ahí controlada por el gobierno", señaló. Por otro lado, Ojeda recorrió los campamentos instalados como parte de las movilizaciones de maestros y docentes del país.

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"Es como una frontera", señala Nil Ojeda. Foto: Captura de pantalla

"Somos maestros organizados, pero venimos de un estado que se llama Oaxaca, venimos a manifestar por ciertas situaciones en cuanto a la jubilación. Ya no nos están dando lo que sería la paga", explicó uno de los manifestantes tras ser cuestionado.

Cabe señalar que, integrantes de la CNTE mantienen movilizaciones y un plantón en el Centro Histórico como parte de sus exigencias al Gobierno Federal. Entre las principales demandas se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Además de cambios en el sistema de pensiones, incrementos salariales y la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la cual recalcaron que no resulta suficiente, pues se necesita una reforma a fondo.

El creador de contenido español documentó la situación en las inmediaciones del Centro Histórico. Foto: Captura de pantalla

Estas manifestaciones se intensificaron conforme se acercaba el inicio de la Copa Mundial 2026, por lo que las autoridades instalaron vallas alrededor del Zócalo, una medida busca evitar enfrentamientos y mantener el control del movimiento magisterial.

Este episodio no busca definir por completo la realidad mexicana a partir de un solo momento. Sin embargo, la experiencia documentada por el creador permitió registrar una imagen particular: la de una ciudad en plena cuenta regresiva para el Mundial.

En medio de visitas a restaurantes, barrios conocidos como Tepito y monumentos históricos, el caso de Ojeda llamó la atención porque su visita se alejó momentáneamente de la imagen turística tradicional, mostrando una ciudad atravesada por un momento social complejo.

Una mirada ajena de la CDMX

Para algunos usuarios, el fragmento reflejó la confusión que enfrentan turistas y visitantes extranjeros que comienzan a llegar a CDMX, Guadalajara y Monterrey, con residentes y locatarios poco contentos, según una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Finalmente, en México, el recorrido del creador de contenido adquirió una dimensión diferente, pues su visita coincidió con una capital transformada por el contexto político y social, a pocos días de que los ojos del mundo se dirijan hacia el país por el arranque del Mundial 2026.

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