Este domingo 7 de junio se llevó a cabo el evento digital anual de Microsoft, Xbox Games Showcase, un espacio donde cada verano se anuncian próximos lanzamientos, noticias de actualizaciones y se muestran adelantos de futuras entregas de videojuegos.

En su séptima edición, Xbox aprovechó la oportunidad para celebrar su aniversario número 25, junto a Asha Sharma, la nueva CEO de la compañía luego de la salida de Phil Spencer. Estos son los juegos que llegarán en la segunda mitad de 2026 y a principios del año 2027.

Con un espacio dedicado al nuevo videojuego de Gears of War: E-Day, en esta edición también se revelaron detalles inéditos del lanzamiento de la edición especial de su consola "Xbox Series X25", con un color verde transparente, la cual estará disponible en noviembre de este año.

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Este domingo 7 de junio se llevó a cabo la séptima edición de Xbox Games Showcase 2026, de Microsoft y XBOX. Foto: X @XBOX

¿Qué juegos se anunciaron en el evento?

Uno de los lanzamientos más esperados es el nuevo Gears of War: E-Day por The Coalition, el próximo 6 de octubre de 2026 exclusivamente para Xbox Series X/S y PC. El adelanto mostró el Día de la Emergencia en la ciudad de Kalona, donde Marcus Fenix y Dominic Santiago serán testigos del surgimiento de las criaturas Locust y nuevos enfrentamientos.

Por su parte, Fable de Playground Games mostró un avance narrativo, donde se muestran renovadas mecánicas y personajes, como Isabel, la nueva villana interpretada por Hayley Atwell que buscará justicia y se enfrentará a Briar Hill, entre combates únicos con criaturas mágicas y aventuras en el reino. Su estreno está preparado para el 23 de febrero de 2027.

Otra de las novedades del evento fue la salida del remake Halo: Compaign Evolved, el cual además de mejoras gráficas de alta definición, añadirá un nuevo arco narrativo "Operación: Meteorito" con 3 misiones diferentes y un arsenal de armas ampliado. Su lanzamiento está previsto para el próximo 28 de julio de 2026 y estará disponible en Game Pass.

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Por otro lado, se mostró un nuevo avance del nuevo State of Decay 3 de Undead Labs, el cual luego de algunas pruebas en su versión "alpha" con jugadores reales, anunció su lanzamiento oficial para 2027.

Asimismo, Atlus mostró el remake de Persona 4 Revival, que llegará el 18 de febrero de 2027, con mejoras visuales y ajustes de jugabilidad para modernizar la experiencia de juego, así como el estreno del nuevo juego Persona 6, que mantiene su fecha de lanzamiento pendiente.

Finalmente, otro de los estrenos más comentados fue el del nuevo Crazy Taxi: World Tour de SEGA, que llegará en 2027. Luego de una imagen sospechosa en redes y diversos rumores, su lanzamiento promete revivir esta divertida saga de conducción, con alocadas acrobacias y desafíos junto a Axel.

Otros anuncios y estrenos de 2026 y 2027

Resonance: A Plague Tale Legacy de Asobo Studio: el juego llegará al servicio de Xbox Game Pass a partir del próximo 27 de agosto de 2026.

de Asobo Studio: el juego llegará al servicio de Xbox Game Pass a partir del próximo de 2026. Minecraft Dungeons 2 de: el juego se estrenará el 29 de septiembre de 2026 y estará disponible en el Xbox Game Pass.

de: el juego se estrenará el de 2026 y estará disponible en el Xbox Game Pass. Metro 2039 : el juego de supervivencia llegará en febrero de 2027, con una nueva aventura ambientada bajo las ruinas de Moscú.

: el juego de supervivencia llegará en febrero de 2027, con una nueva aventura ambientada bajo las ruinas de Moscú. Bad Magpie de Milktooth: el juego llegará en 2027 y seguirá a una urraca con una sola ala que recorre un paisaje tranquilo, antes de comenzar a incendiar y destruir todo a su paso.

de Milktooth: el juego llegará en 2027 y seguirá a una urraca con una sola ala que recorre un paisaje tranquilo, antes de comenzar a incendiar y destruir todo a su paso. Wo Long 2: Wings of Ember de Team Ninja: el juego de acción y rol se estrenará a principios de 2027, la historia se desarrollará después de los acontecimientos del primer título.

de Team Ninja: el juego de acción y rol se estrenará a principios de 2027, la historia se desarrollará después de los acontecimientos del primer título. Senua de Ninja Theory : el juego llegará en 2027, mostrará una aventura ambientada después de Hellblade II, donde la protagonista quedará atrapada entre la vida y la muerte.

de : el juego llegará en 2027, mostrará una aventura ambientada después de Hellblade II, donde la protagonista quedará atrapada entre la vida y la muerte. Spyro: A Realm Beyond de Activision: la primera aventura del dragón morado llegará en primavera de 2027 y será desarrollado por Toys for Bob.

Conoce la cartelera oficial de próximos lanzamientos. Foto: X @XBOX

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