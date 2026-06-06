Este viernes 5 de junio se llevó a cabo la edición 2026 del Summer Game Fest, evento anual de videojuegos del verano organizado por el periodista y presentador de televisión canadiense Geoff Keighley.

Durante la presentación se revelaron lanzamientos de nuevos títulos y se mostraron avances inéditos de próximos estrenos de juegos y remasterizaciones, que sin duda marcarán el cierre de 2026 y abrirán las puertas al 2027.

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Imagen: Especial

¿De qué tratará esta nueva entrega?

En el evento, la desarrolladora de juegos Capcom mostró un avance de su nuevo videojuego, de la popular franquicia de horror y supervivencia Residente Evil. Este título será una remasterización del juego del año 2000 para la Dreamcast, titulado Resident Evil - Code: Veronica.

De acuerdo con Capcom, esta remasterización llegará en 2027 y mantiene la esencia del juego original. Además, sumergirá a los jugadores en una desesperada huida marcada por el horror y la locura a través de la remota isla Rockfort, que se encuentra infestada de zombis.

El título, llamado Resident Evil Veronica y protagonizado por Claire Redfield, incorporará mecánicas modernizadas y gráficos con un gran nivel de detalle, gracias a la tecnología de RE ENGINE, motor gráfico patentado por Capcom, ofreciendo una experiencia de juego única y realista.

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Resident Evil Veronica: ¿qué traerá la remasterización?; lanzan avance en Summer Game Fest 2026. Foto: Captura de pantalla

La historia se sitúa tres meses después del inicio del desastre biológico en Raccoon City y sigue a la estudiante y activista Claire Redfield, quien logró sobrevivir junto a Leon S. Kennedy y Sherry Birkin del incidente de 1998. En esta ocasión, tendrá que escapar del infierno viviente de la isla Rockfort, una prisión rodeada por mar.

Otros anuncios y novedades del evento

Otro de los anuncios que generó gran conmoción entre la comunidad de jugadores fue el primer avance de Alien Isolation 2 de Creative Assembly y SEGA. En esta secuela los jugadores volverán a enfrentarse al xenomorfo, una criatura que aterroriza los estrechos pasillos de la estación Kurosaki.

Por su parte, el lanzamiento del título Saw Genesis por Bloober Team, inspirado en la saga cinematográfica de terror, generó amplia conversación en redes. El juego, multijugador de 3 contra 1, estará ambientado en la Primera Guerra Mundial y abordará el origen de Jigsaw, con nuevos retos y torturas.

Otros estrenos y lanzamientos incluyen:

Final Fantasy VII Remake de Square Enix: la tercera entrega de la reinterpretación de la trilogía llegará en primavera de 2027 a PS5, Xbox y Nintendo Switch 2.

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