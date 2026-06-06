Hace unos meses la televisora Televisa dio a conocer la nueva versión mexicana del k-drama "Ella era bonita", protagonizada por los actores surcoreanos Hwang Jung-eum, Park Seo-joon y Choi Si-won, miembro del grupo de k-pop Super Junior.

Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo para Univision, la serie titulada "Cuando fui bonita" busca reinterpretar la famosa historia que cautivó a los espectadores, con su mensaje sobre aceptación personal y segundas oportunidades.

La serie tiene planeado su estreno oficial a finales del tercer trimestre de 2026, el 28 de septiembre, y promete establecerse como una de las reinterpretaciones más comentadas del año, incursionando en narrativas internacionales.

Lee también: Caso Sasha: perrita que mordió a un niño en Cd Juárez; animalistas y usuarios defienden a la husky

Ella era Bonita. Fuente: Amazon Prime

¿De qué trata el drama surcoreano?

Estrenada en 2015 por MBC TV en Corea del Sur, este drama se convirtió en un referente importante del género de comedia romántica. Con 16 episodios, la serie aborda distintos temas, como la amistad, aceptación, autoestima y amor propio, en un panorama hostil y superficial.

La trama sigue a una joven que en su niñez fue considerada como "la más bonita", sin embargo, con el paso del tiempo su apariencia física cambió. Su mundo se pone de cabeza cuando se reencuentra con su amigo de la infancia, quien dejó de lado sus inseguridades para convertirse en un exitoso ejecutivo.

Esta reunión tiene lugar en la popular y prestigiosa revista de moda mexicana "Te Most", un lugar donde la belleza y la imagen personal son pilares esenciales. Guiados por su amor de la infancia, ambos descubren sus verdaderos sentimientos, mientras aprenden a aceptarse por quienes son.

Lee también: Resident Evil Veronica: ¿de qué tratará el nuevo remake?; lanzan avance en Summer Game Fest 2026

Ella era bonita. Fuente: HBO Max

¿Quién protagonizará esta nueva versión?

La serie estará protagonizada por Geraldine Galván, quien será Paola Hernández, una mujer amable, carismática y astuta de 29 años, marcada por inseguridades debido a su apariencia física; y por Daniel Gama Moreno, quien interpretará a Juan Ramírez, un hombre atractivo y exitoso.

De acuerdo con Televisa, el elenco también incluye a Daniela Gallardo, Sergio Madrigal, Cynthia Alesco, Carmen Becerra, Aroa Gimeno, Alex Figueroa, Renata Bieletto, Gia Franceschi, Moíses Iván Mora, Valentina de Abreu, Lalo Zayas, Carmen Muñoz y Juan Antonio Edwards.

El drama ya comenzó sus grabaciones en la Ciudad de México y se estrenará en televisión abierta, a través de la programación oficial del Canal 5. Por su parte, la versión original puede verse a través de algunas plataformas streaming, como Netflix, HBO Max, Prime Video y Viki.

También te interesará:

Ricardo Rocha y sus últimas confesiones sobre AMLO y la 4T; la entrevista que marcó su despedida

“EU ya completó el álbum Morenini”: la crítica de Brozo y Loret a funcionarios mexicanos desde un aeropuerto con fallas

¿Cómo ahuyentar cucarachas con plantas?; las 5 mejores opciones y sus cuidados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm