El caso de una perrita de raza husky, llamada "Sasha", ha desatado indignación y polémica en redes sociales, pues la mascota, que el pasado 28 de mayo mordió el rostro de un niño de 5 años durante la Feria del Libro de Ciudad Juárez, Chihuahua, podría ser sacrificada.

El incidente se ha hecho viral a través de redes sociales, ya que de acuerdo con el propietario de la perrita, el niño le jaló las orejas en diversas ocasiones y hostigó al animal durante el evento, provocando el ataque; sin embargo, el testimonio de los padres es que el niño únicamente quería acariciar y jugar con la mascota, y al despedirse de ella, cuando se retiraban del evento, recibió la mordida en la cara.

Alejandro Alcocer Herrera, dueño y cuidador de Sasha, ha liderado una campaña en redes sociales pidiendo ayuda y justicia para su mascota, pues las autoridades del municipio le habrían declarado que, como consecuencia a la agresión, la perrita será sacrificada.

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Caso Sasha: usuarios apoyan a la perrita husky que mordió a un niño. Foto: DABA

Actualmente, Sasha se encuentra bajo resguardo de 10 días para observación en la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) de la ciudad —periodo que termina el próximo 8 de junio y tras el cual se procedería a "dormir" al animal—, pues la titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, declaró que ese es el procedimiento que marca la norma, ya que existe una denuncia en la Fiscalía por parte de los padres del menor.

Usuarios y animalistas exigen justicia para la perrita Sasha

Con los hashtags "Justicia para Sasha", "Liberen a Sasha", "Sasha con Vida", entre otros, miles de usuarios han expresado a través de redes sociales su apoyo a la perrita y a su tutor, principalmente por la preocupación de que la mascota sea sacrificada en los próximos días.

A pesar de las declaraciones de las autoridades y los padres del menor, quienes aseguran que Alcocer Herrera no se ha hecho responsable de los gastos médicos, que hay otra denuncia de agresión por parte de la perrita y cuestionan por qué la atención pública en el caso se ha centrado al bienestar de Sasha y no del niño, activistas animalistas e internautas siguen ejerciendo presión en redes para que se esclarezca la situación del animal y se asegure su bienestar.

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La perrita se encuentra bajo resguardo de la DABA. Foto: DABA

En diversas plataformas digitales las publicaciones que informan o difunden sobre el caso están saturadas de comentarios en defensa de la perrita, como:

" La culpa es de los papás punto ".

". " ¿Y donde estaban los papás del niño? No se vale que por las irresponsables de los adultos la lleve la perrita. Pronta recuperación para el niño ".

". " No al sacrificio; ella solo se defendió. Y que le van ha hacer al fulano niño ".

". " Ahora resulta que existe otra denuncia, No al sacrificio de Sasha ".

". "Manipulación y mentira, protagonismo de los padres, interés más allá de la reparación, bueno cada vez que hablan no quedan claras las cosas."

La van a sacrificar porque un niño le jaló las orejas, le lastimo un ojito y ella reaccionó.



Sasha fue sacada de su casa por policías que entraron sin orden, ilegalmente se la llevaron y autoridades municipales mienten diciendo que la encontraron en la calle, hay evidencia en… pic.twitter.com/XhhyVcuYHp — =͟͟͞♡~Verit0 𝕏  (@iqsolita) June 5, 2026

Declaraciones polarizadas, ¿qué pasará con Sasha?

Tanto el propietario de Sasha como los padres del menor sostienen versiones distintas de la historia. De acuerdo con el medio local El Diario MX, Alcocer Herrera ha afirmado que recurrirá a todas las instancias legales para que se le regrese a su mascota.

Por su parte, los padres del niño de 5 años declararon recientemente que su objetivo nunca ha sido que se sacrifique a la mascota, que admiten que la perrita es "inocente" y más bien, su dueño es el "irresponsable".

Según información del mismo medio, el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Nájera, informó el pasado viernes 5 de junio que Sasha no será sacrificada, pues no ha presentado indicios de ser un animal agresivo o violento. Nájera puntualizó que a pesar de esto, la perrita tampoco será devuelta a su tutor, pues este no se ha hecho responsable de los gastos médicos y cuando se le solicitó presentar la cartilla de vacunación del animal, no lo hizo.

A pesar de la incertidumbre, el respaldo ciudadano a Sasha sigue creciendo. Cada día las redes sociales acumulan más mensajes de apoyo a la perrita, así como exigencias de su devolución a su propietario.

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