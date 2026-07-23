Gerardo Botello Rosales, “El Cachas”, quien fuera uno de los escoltas Rosalinda González Valencia, esposa del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se encuentra entre los mandos de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Las autoridades de esta oficina lo vinculan también al Rancho Izaguirre, donde el grupo criminal de las cuatro letras adiestraba a personas que reclutaba, mediante métodos atroces, para engrosar sus filas, y que fue descubierto por un colectivo de madres y padres buscadores del estado de Jalisco.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, "El Cachas" fue arrestado en 2018 por autoridades mexicanas mientras se desempeñaba como guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, "La Jefa", quien en ese año fue detenida por la FGR por lavado de dinero, y después fue dejada en libertad provisional.

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En su informe presentado este jueves, el Departamento del Tesoro afirmó que "El Cachas" supervisó las operaciones del CJNG en varios territorios mexicanos, antes, durante y después de su encarcelamiento en 2018 en Jalisco.

Indicó que las actividades delictivas de "El Cachas" incluyen huachicol, o robo de combustible, y en los últimos años, junto con sus sobrinos, Gustavo Botello Rosales y William Geovanni Botello Rosales, han operado una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Lo identifica como propietario registrado de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V. (Bubux), empresa que se dedica a la venta de calzado infantil.

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Su primo, Miguel Ángel Ayala Botello (Miguel Botello), indicó el Departamento del Tesoro, ocupa un puesto de liderazgo en Bubux y en otras entidades vinculadas a familiares de El Cachas.

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Aseguró que durante el periodo en que "El Cachas" dirigió las operaciones del CJNG en Michoacán, Miguel Botello fue director de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tepalcatepec, en la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

Explicó que Gustavo Botello y Williams Botello, ambos afiliados al CJNG y familiares de El Cachas, se convirtieron en policías municipales de Tepalcatepec bajo la dirección de Miguel Botello.

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"Las siguientes empresas están todas vinculadas a El Cachas o a miembros de su familia: Green Agropacific S . P . R . de R . L . de C . V . (Green Agropacific) es una empresa de cultivos para bebidas con sede en Nayarit, México; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S . A . de C . V . es una empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco que mantiene una licencia estatal para portar armas de fuego; y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S . P . R . de R . L . de C . V . (Rancho San Miguel) es una empresa de tequila y agave con sede en Jalisco".

"Además, la OFAC también designa a la esposa más reciente de El Cachas, Liliana Cisneros Tapia , y a sus hijos —Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz— por sus funciones en las entidades corporativas mencionadas". "Liliana Cisneros Tapia es la Secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific, y Jesús David Botello Ortiz y Edgar Gerardo Botello Ortiz son el Secretario y el Tesorero del Consejo de Administración de Green Agropacific, respectivamente", reveló el Departamento del Tesoro.

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