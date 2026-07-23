Luego de debutar en la MLS, Robert Lewandowski está listo para continuar su carrera y perseguir nuevos objetivos con el Chicago Fire, equipo que apostó por su fichaje y lo incorporó procedente del FC Barcelona para convertirlo en su principal referente.

En el calendario, una de las primeras pruebas para que el delantero polaco demuestre su calidad y liderazgo será la Leagues Cup, torneo que reúne a los mejores clubes de la MLS y a todos los equipos de la Liga MX. Con la mentalidad ganadora que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria, el exjugador blaugrana dejó claro que el objetivo es pelear por el título, aunque reconoció la dificultad que representan los equipos mexicanos.

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"No es la primera vez que conozco equipos de México. Sé que los aficionados son muy apasionados, pero también los equipos tienen mucha calidad. Creo que estos partidos pueden ser muy interesantes, no solo para nosotros, sino también para los aficionados. Espero que nos vaya bien y que al final sea positivo para nosotros ganar", mencionó en entrevista con ESPN.

Lewandowski, quien militó en dos de los clubes más importantes de Alemania y fue figura tanto por sus goles como por su aporte colectivo, agregó que afrontará cada compromiso con máxima concentración, enfocado en conseguir victorias para su nuevo equipo y su afición.

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"Sé que no hay partidos fáciles en la Leagues Cup. Siempre tienes que prepararte antes de cada partido, no solo físicamente, también mentalmente. Al final, si ganamos un partido, pensaremos en el siguiente, y así es el futbol. Hay muchos encuentros y, por mi experiencia en Europa, sé que siempre debes enfocarte en el próximo reto. En la Leagues Cup es igual: para mí, lo importante es ganar un partido y después ver cuántos más tenemos que ganar", concluyó.