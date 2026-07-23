El valor de Gilberto Mora en el mercado ascendió hasta los 25 millones de euros después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, según datos de Transfermarkt. A mediados de mayo, antes de que iniciara el torneo de la FIFA, su costo era de 10 millones de euros.

La cotización del joven mediocampista de los “Xolos” de Tijuana representa 28,450,250 dólares estadounidenses; es decir, 498,092,500 pesos mexicanos.

En la historia de la Copa del Mundo, Gilberto Mora se convirtió en el sexto futbolista más joven en debutar dentro de la competición con 17 años y 240 días. Por encima de “Morita” se encuentran Norman Whiteside, Samuel Eto'o, Femi Opabunmi, Salomon Olembé y Pelé.

Otros futbolistas que subieron su valor, tras el Mundial de 2026, son Roberto Alvarado y Erik Lira.

Por un lado, “El Piojo” Alvarado alcanzó un valor en el mercado de 10 millones de euros. En mayo, el costo del jugador de Chivas era de 7.5 millones de euros. Mientras que, en el caso del futbolista de Cruz Azul, su precio ascendió de los 12 a los 14 millones de euros, de acuerdo con cifras de Transfermarkt.

Si bien está bajo la mirada de equipos europeos, Gilberto Mora actualmente continúa con los “Xolos” de Tijuana en la Liga MX. El joven futbolista cumplirá 18 años en octubre y recientemente, se graduó de la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California.

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Gilberto Mora con la Selección Mexicana, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 ante Inglaterra - Foto: EFE

Borussia Dortmund, interesado por Gilberto Mora

El histórico mediocampista Lothar Matthäus reveló que el Borussia Dortmund de Alemania tiene la mirada puesta en el jugador mexicano por su reciente desempeño en la Copa del Mundo de 2026.

“Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este enorme talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos (...) También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas averiguaciones”, escribió Matthäus en su columna para el diario alemán BILD.

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