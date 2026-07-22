La desaparición del Mazatlán FC dejó a varios jugadores con incertidumbre sobre su futuro, y uno de ellos era Mauro Lainez, hermano de Diego. Sin embargo, ese misterio se resolvió y no sólo eso, podrán jugar juntos, ya que el volante ofensivo será refuerzo de Tigres para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Edu Torres, los universitarios ficharon al hermano mayor de los Lainez con un contrato por dos años.

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"Se confirma el segundo refuerzo de Tigres, Mauro Lainez, que llega libre. La intención es que no tenga un papel titular, sino que haga competencia tanto a los extremos como en la lateral", comentó Edu Torres.

A falta de que Tigres lo haga oficial, será su segundo refuerzo después de la llegada del argentino Alan Franco, aunque él llega en calidad de préstamo.

La novela que envuelve a Ángel Correa con el River Plate todavía no se resuelve, aunque en Monterrey aseguran que el exAtlético de Madrid ya se despidió de sus compañeros.

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