La jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzó este martes con dos partidos, ya que Cruz Azul y Toluca se vieron obligados a adelantar sus encuentros ya que el fin de semana se enfrentarán en el Campeón de Campeones en Estados Unidos; sin embargo, el resto de la jornada se llevará a cabo con normalidad el fin de semana.

De los partidos que quedan, solamente dos serán transmitidos por televisión abierta y a continuación te presentamos los detalles para que sepas los días, horarios y canales para verlos.

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La actividad de la jornada 2 se reanuda con uno de los partidos más atractivos entre Atlante y América en el estadio Banorte, donde los Potros serán locales administrativos. Dos de los equipos más antiguos del futbol mexicano se reencuentran en este regreso del equipo del pueblo a la Primera División y donde estrenarán televisora.

El sábado, los Tigres recibirán al Atlético de San Luis, ambos con la obligación de ganar para borrar la decepcionante actuación que tuvieron en la apertura del torneo.

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¿Qué partidos de la jornada 2 serán transmitidos por televisión abierta?

Viernes 24 de julio

Atlante vs América - a las 21:00 horas por Azteca 7

Sábado 25 de julio

Tigres vs Atlético de San Luis - a las 21:00 horas por Azteca 7

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