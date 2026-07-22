Horas después de conseguir su primer triunfo en el Apertura 2026 al derrotar a Toluca, Pumas ha recuperado la confianza en el proyecto de Esteban Solari, quien gracias al resultado, ha logrado calmar momentáneamente las críticas y los comentarios negativos en torno al equipo.

Con la victoria en el bolsillo, el conjunto universitario comenzará a preparar de una manera diferente su próximo compromiso. Sin embargo, lo hará sin uno de los jugadores más queridos por la afición, quien poco después del triunfo anunció oficialmente su salida de la institución.

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Se trata de Ulises Rivas, mediocampista mexicano de 30 años que, tras cuatro años defendiendo los colores auriazules, compartió en sus redes sociales el final de su vínculo con el club.

"Hoy toca despedirme de este increíble equipo después de casi cuatro años. A mis compañeros, staff y utileros, simplemente gracias por hacerme sentir en casa desde el inicio. Las amistades y experiencias que vivimos no se pierden con el tiempo. Cuerpos técnicos y directiva, gracias por confiar en mí; de verdad, de todos y cada uno aprendí mucho. No me cabe duda de que pronto tendrán el éxito que merecen por todo el trabajo que realizan. A la afición, sepan que porté estos colores con orgullo. Siempre di todo de mí en cada entrenamiento y partido, sin importar la situación, para defender esta camiseta con el corazón por delante. Ustedes son el alma de este equipo grande", escribió.

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Rivas, quien disputó 87 partidos con la camiseta universitaria, destacó en la parte final de su mensaje que pocas experiencias podrán compararse con los momentos vividos en Ciudad Universitaria, especialmente durante los instantes previos a cada encuentro.

"Nada se compara con entonar el himno antes de cada partido, sentir rugir a CU después de un gol y recibir su apoyo en cada momento. Eso nunca se olvida. ¡Gracias! Una vez Puma, siempre Puma. ¡Goya!", concluyó.