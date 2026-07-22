Luego de brindar cobertura a la Copa del Mundo 2026, TUDN, una de las cadenas deportivas más importantes de México, sufrirá una sensible baja tras confirmarse que uno de sus comentaristas más reconocidos emprenderá un nuevo desafío profesional.

Se trata de Guillermo Schutz, una de las voces más identificadas de la televisora, quien, después de formar parte del equipo estelar de la empresa durante la cobertura del torneo de la FIFA, fue anunciado como nuevo integrante de La Casa de los Famosos México, uno de los programas de entretenimiento más populares de la televisión.

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El comunicador, ampliamente reconocido por su trabajo en la narración y análisis de eventos como los Juegos Olímpicos, así como en las transmisiones de beisbol, ahora incursionará en el mundo de los realities, una decisión que ha generado reacciones entre colegas y seguidores.

Uno de los primeros en mostrarle su apoyo fue David Faitelson, compañero de pantalla y amigo cercano, quien le dedicó un mensaje a través de redes sociales.

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"Mis mejores deseos para @memo_schutz en este nuevo reto de su carrera; @LaCasaFamososMx. Memo es un gran profesional, hombre de familia, excelente amigo y buena persona. Yo sé que lo hará muy bien. Un abrazo para él, para su esposa Vero y para sus maravillosos hijos. Todos, de ahora en adelante, somos #TeamSchutz...", escribió Faitelson.

La publicación no tardó en generar comentarios entre aficionados y figuras de los medios de comunicación, quienes dividieron opiniones por la decisión.