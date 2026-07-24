Este jueves 23 de julio, la marca de juguetes Mattel, anunció su nueva alianza con la empresa WWE, líder mundial del entretenimiento deportivo que combina la lucha libre con el teatro y relatos con narrativas dramáticas, durante su panel conjunto en la Comic-Con de San Diego 2026.

Este acuerdo incluirá la Lucha Libre AAA Worldwide, una de las promociones de lucha más emblemáticas de México, en una nueva línea de figuras de acción inspiradas en los luchadores mexicanos y sus emocionantes historias, conocidos por sus distintivas máscaras, trajes y personalidades.

El director general de Alianza de Entretenimiento de Mattel, Nick Karamanos, señaló que la incorporación de AAA representa "el siguiente capítulo" de esta colaboración, destacando el legado cultural de la promotora mexicana y el atractivo de sus personajes para los coleccionistas.

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¿Cuándo saldrán a la venta y qué personajes llegan?

Estas figuras tienen planeada su llegada a partir del otoño de 2027. El anuncio forma parte de la expansión de la colaboración entre WWE y AAA, luego de que la empresa estadounidense concretara su integración con la promotora mexicana en agosto de 2025.

Uno de los personajes que más llamó la atención durante la presentación fue Mr. Iguana, luchador originario de Culiacán, Sinaloa, quien ha conquistado al público por su propuesta fuera de lo convencional y que se convirtió en la primera pieza oficial de esta colaboración.

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La figura recrea el característico atuendo del gladiador, incluyendo su tradicional máscara verde, el maquillaje corporal y su inseparable compañera "La Yesca", la iguana de peluche que lo acompaña en sus shows. Además, cuenta con múltiples puntos de articulación para hacer varias poses de combate.

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CM Punk giving human monies to Danhausen and interacting with Mr. Iguana's La Yesca 😭😭



📸: @BrockLesnarGuy pic.twitter.com/e30C8S2tGA — Teffo (@Teffo_01) July 23, 2026

Además de Mr. Iguana, la colección contempla la llegada de otros luchadores que actualmente forman parte del roster de AAA y que han participado en eventos relacionados con WWE, como Psycho Clown, El Hijo del Vikingo y La Parka, con diseños que respetarán sus vestimentas y accesorios.

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Los coleccionistas esperan que en los próximos meses se anuncien nuevas figuras de luchadores icónicos de AAA, ampliando una colección que podría convertirse en una de las más atractivas para los seguidores de la lucha libre mexicana, que reconoce la identidad y tradición del deporte.

Finalmente, con esta colaboración, Mattel apuesta por llevar a los estantes de todo el mundo a algunos de los personajes más representativos del pancracio nacional, encabezados por Mr. Iguana, cuya figura ya ha generado expectativa entre coleccionistas y seguidores de WWE y AAA.

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