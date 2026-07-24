Tendencias | 24-07-26 | 17:47 |

, se ha convertido en tendencia en redes sociales, a un día del evento de boxeo amateur más visto de Twitch, que será transmitido el próximo 25 de julio desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España.

De acuerdo con su organizador, el streamer Ibai Llanos esta edición se trata de la más ambiciosa, pues estará conformada por 10 combates en total, entre los creadores de contenido del momento.

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La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada
La competencia de boxeo amateur más esperada de Twitch. Foto: @ifolavelada

¿A que hora ver la Velada del Año 6 en México?

En México, la transmisión iniciará en punto de las 11:00 AM (tiempo del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita mediante los perfiles oficiales de Ibai en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok.

¿Cuál será el orden de las peleas en la Velada del Año 6?

Otro de los detalles que ha generado mayor expectativa entre los internautas, es el orden de las peleas este sábado y, a continuación te diremos cómo estarán organizadas.

De acuerdo con Ibai, el primer combate está previsto para dar inicio a la 11:45 AM (tiempo del centro de México) y de ahí partirán en el siguiente orden:

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  • Combate 1: La Parce vs. Fabiana Sevillano
  • Combate 2: Cleerss vs. Natalia MX
  • Combate 3: Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  • Combate 4: Marta Díaz vs. Tatiana Käer
  • Combate 5: ViruZz vs. Gero Arias
  • Combate 6: Alondrissa vs. Angie Velasco
  • Combate 7: Lit Killah vs. Kidd Keo
  • Combate 8: Samy Rivers vs. RoRo
  • Co-estelar: Plex vs. Fernanfloo
  • Main Event: TheGrefg vs. IlloJuan

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