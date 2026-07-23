A través de redes sociales se viralizó el testimonio de un empleado de la cadena de cines 'Cinépolis', que cuenta haber vivido una supuesta experiencia paranormal durante su jornada de trabajo, mientras limpiaba una de las salas.

En la grabación, que rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, el joven asegura que durante una limpieza de rutina en la noche escuchó ruidos extraños provenientes desde el exterior de la sala.

De acuerdo con su testimonio, aproximadamente a las 11:00 de la noche, cuando se encontraba preparando todo para cerrar el establecimiento, escuchó golpes en la puerta de la salida de emergencia, por lo que decidió grabar el momento.

Lee también: Una inteligencia artificial vulnera la seguridad de una empresa; ¿por qué pasó el hackeo?

(Foto: Archivo)

Empleado de Cinépolis comparte experiencia paranormal

El joven narra que, al ingresar a la sala para recoger la basura de la sala, percibió sonidos de golpes provenientes de la salida de emergencia. Aunque no mostró evidencia concluyente de los hechos, afirmó que la experiencia le provocó temor y decidió compartir lo ocurrido en sus redes sociales.

Mientras el joven, identificado como Brandon, explicaba la situación, un golpe seco y abrupto se escuchó nuevamente en la puerta de metal, que se repitió cuando se acercó. No obstante, una vez que estuvo a pocos centímetros de la salida, abrió la puerta y no encontró a nadie del otro lado.

[Publicidad]

El trabajador cerró la puerta y salió apresurado de la sala. "Saben que, yo me largo de esta sala", dijo. En un segundo fragmento de video, el joven volvió a ser testigo de los mismos golpes en la puerta, en uno de los sanitarios familiares del cine, cerca de la entrada principal de la plaza.

Lee también: Youtuber Dross Rotzank responde a dichos sobre racismo en Argentina de Samuel L. Jackson; esto dijo

Este chico de Cinépolis se quedó hasta el último para terminar de limpiar y cerrar el cine, mira lo que le pasó 🫪 pic.twitter.com/tiPYDXMea6 — Placer y Terror (@InfielesCor) July 22, 2026

El video superó rápidamente el millón de reproducciones en pocas horas y dividió opiniones entre los internautas. Mientras algunos usuarios se mostraron incrédulos, otros consideraron que el suceso podría tener una explicación lógica o que simplemente se trataba de una simple broma.

[Publicidad]

También te interesará:

Muere influencer sinaloense Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en clínica de Culiacán

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

[Publicidad]

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm