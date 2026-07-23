El creador de contenido venezolano Dross Rotzank se sumó a la polémica generada por el actor Samuel L. Jackson, luego de que calificara a Argentina como "uno de los países más racistas del mundo" durante la final de la Copa del Mundo 2026.

Las declaraciones del protagonista de Pulp Fiction y Django Unchained provocaron una ola de reacciones y críticas, entre ellas la del popular youtuber, quien salió en defensa del país sudamericano en la plataforma de Instagram.

A través de su cuenta, el creador digital de 43 años, quien reside actualmente en Argentina, cuestionó las afirmaciones del actor de Hollywood y aseguró que la publicación difundía una generalización injusta sobre Argentina y sus habitantes.

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¿Qué dijo el actor estadounidense?

El actor de 77 años Samuel L. Jackson compartió en sus historias de Instagram una publicación, difundida por la página SEC Black Alumni Network, en la que se pedía a las personas afrodescendientes no apoyar a la selección argentina.

El mensaje afirmaba que Argentina ha sido "históricamente uno de los países más racistas del mundo" y acompañaba el texto con una imagen del personaje Stephen Warren, interpretado por el propio Jackson en la cinta Django sin cadenas de 2012.

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La comparación sugería que las personas negras que alentaban a los subcampeones del torneo se asemejaban a ese personaje, conocido por defender el sistema esclavista dentro de la trama de la cinta, lo que generó miles de reacciones.

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El actor fue acusado de generar odio. Foto: Instagram.

¿Qué respondió el creador Dross en X?

Tras la viralización del mensaje, Dross rechazó las palabras del actor y de la congresista Jasmine Crockett. "Sospecho que tanto @sammueljackson como @jasmineforus son como dos palitos llenos de mie***: por donde los toques, manchan... no creo que valga la pena razonar con ellos", instó.

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Asimismo, añadió: "Sin embargo, a quienes creen lo que ellos publicaron, quisiera decirles que Argentina abolió la esclavitud en 1853, 12 años antes que es Estados Unidos", publicando un fragmento de la Constitución de la Nación Argentina donde enfatiza en la libertad de todos los hombres.

"La Constitución Nacional establecía: 'En la Confederación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres'", agregó, citando un párrafo del documento que promete libertad y justicia a todos los hombres. La publicación ya reúne 47 mil reacciones en la plataforma.

Mientras algunos respaldaron la postura del venezolano, otros manifestaron su desacuerdo. "Si fuera por lo que dice una Constitución, ningún país tendría problemas de ningún tipo. Que un derecho esté reconocido en el papel no significa que su cumplimiento sea absoluto en la realidad", escribieron.

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En comunidades digitales también surgieron discusiones sobre una presunta campaña de desprestigio contra Argentina durante el Mundial 2026, teoría impulsada por algunos usuarios tras la difusión de diversos contenidos relacionados con el país durante el torneo.

La discusión, que comenzó por un partido de futbol, terminó trasladándose a temas como el racismo, la identidad nacional y la responsabilidad de las celebridades al difundir mensajes a millones de seguidores, convirtiéndose en una de las controversias más comentadas del Mundial 2026.

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