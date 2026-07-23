Este jueves continúa en marcha la entrega de pagos para las personas inscritas en las Pensiones Bienestar, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario publicado a principios de mes, correspondiente al cuarto bimestre del 2026.

Estos programas sociales, impulsados por el Gobierno de México, buscan otorgar autonomía económica a las personas y mejorar su calidad de vida, reduciendo la desigualdad de sectores vulnerables y garantizando su desarrollo integral.

La dispersión de recursos se lleva a cabo cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de manera directa y sin intermediarios. Para mantener un proceso organizado, se realiza de manera escalonada y en orden alfabético.

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Este depósito corresponde al cuarto bimestre del año. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes reciben su depósito este 23 de julio?

Siguiendo con el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de coordinar los programas, este jueves 23 de julio reciben su depósito las personas cuyo apellido paterno comience con la letra "R".

Debido a la gran cantidad de beneficiarios que comparten una misma inicial en su primer apellido, la dependencia asignó una segunda fecha para la R, el viernes 24 de julio. Por lo que si no recibes tu depósito hoy, deberás esperar la siguiente fecha.

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Para consultar el saldo disponible de tu cuenta bancaria, puedes llamar a la Línea Bienestar, al 800 900 2000, o descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, donde además podrás realizar transferencias y revisar movimientos.

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Los pagos se entregan cada dos meses. Foto: Gobierno de México

Cabe recalcar que, no es obligatorio retirar el efectivo el mismo día del depósito. El dinero se puede utilizar al pagar en establecimientos y comercios, como farmacias, restaurantes o supermercados, o puede retirar el dinero de manera gradual.

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Para retirar el dinero acude al cajero automático de cualquier sucursal del Bando del Bienestar con tu tarjeta y NIP, o en ventanilla con tu identificación oficial vigente. Al realizar el retiro de efectivo no se genera ninguna comisión.

¿Cuál es el monto designado a cada programa?

Para este año, las cantidades destinadas a cada programa son las siguientes:

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

En el caso de las personas inscritas al programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente a junio se realizó el jueves 9 de julio, con un monto de 6 mil 450 pesos.

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Con una inversión de 378 mil 817 millones de pesos, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a más de 16 millones 571 mil 522 personas.

De acuerdo con la titular del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, la dispersión de recursos de este cuarto bimestre del año finaliza la próxima semana, el miércoles 29 de julio.

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mndsm