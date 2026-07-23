Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el medio digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente.

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Trump se mostró confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes "quieren negociar" un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: "Todavía no han sufrido lo suficiente", expresó.

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El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

El conflicto se extendió al mar Rojo esta semana después de que los rebeldes de Yemen declararan un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y después afirmaran que atacaron a dos petroleros sauditas.

Jordania y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles, mientras que el ejército de Irán y sus Guardianes de la Revolución anunciaron golpes a objetivos militares estadounidenses en ambos países.

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"Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país", dijo el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal.

Cámara Baja en EU vota en contra de la guerra en Irán

La Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen una resolución para detener la acción militar de Estados Unidos en Irán, enviando una advertencia al presidente Trump por segunda vez.

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La votación para exigir la aprobación del Congreso para la guerra fue de 214 a favor y 208 en contra, y el Senado tiene previsto considerar una resolución similar más tarde. Aunque las votaciones impulsadas por los demócratas son en gran medida simbólicas, buscan enviar una señal contundente al mandatario de que su apoyo en el Capitolio se está erosionando a medida que la guerra se prolonga y legisladores de ambos partidos han cuestionado el objetivo final de su administración.

La guerra no ha tenido “ninguna misión clara, ninguna estrategia, ningún objetivo final”, afirmó la representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, quien encabezó la resolución en el pleno de la Cámara.

Un puñado de republicanos votó con los demócratas para poner fin a la guerra, pero la gran mayoría de los republicanos votó a favor, efectivamente cediendo a Trump las facultades del Congreso en materia bélica.

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