Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó de que la situación en Medio Oriente se está "saliendo de control" tras el aumento incesante de las hostilidades en la región y pidió "dar marcha atrás".

"La situación se está saliendo de control. Está al borde de lo inimaginable. Es hora de dar marcha atrás", declaró Guterres ante el Consejo de Seguridad en una sesión convocada por la República Democrática del Congo y Paquistán sobre la resolución pacífica de conflictos.

El diplomático portugués defendió que "no hay solución militar al conflicto" y apostó por la diplomacia para conseguir que los combates cesen en toda la región.

Lee también Trump condiciona acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que normalice relaciones con Israel; sería un "avance histórico" hacia la paz

La intervención de Guterres se produjo poco después de que las milicias de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Tras varios días de tensiones con Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení y es aliado de Washington, los bombardeos amenazan con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo, que se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al de Ormuz tras ser bloqueado por Irán.

[Publicidad]

Situación en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas también se refirió a la situación en Gaza donde, pese "al supuesto alto el fuego", los civiles siguen pagando un alto precio e Israel sigue aumentando su control sobre la zona.

Según un análisis citado por él, se prevé que un 70% de la población gazatí afrontará altos niveles de inseguridad alimentaria.

Guterres, al que le quedan unos meses para dejar el cargo, definió al Consejo de Seguridad, a menudo señalado por su inacción y sus tensiones internas, como "la esperanza de la humanidad".

[Publicidad]

Lee también Guerra EU-Irán amenaza con extenderse

"Su solidez depende del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de defenderla. Los miembros de este Consejo deben predicar con el ejemplo. Las divisiones geopolíticas no son motivo para la inacción ni para la renuncia a nuestras responsabilidades", aseveró.

El diplomático, instó a los miembros del órgano de paz a redoblar los esfuerzos para encontrar puntos en común y avanzar hacia la paz.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc