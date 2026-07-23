La jefatura de Gobierno publicó el decreto por el que se adiciona el artículo 99 Bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de acceso a la salud de las personas en situación de calle.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial de este jueves 23 de julio se indica que el Sistema de Salud de la ciudad impulsará programas “que promuevan el acceso a la salud integral de las personas en situación de calle, con un enfoque de igualdad sustantiva, no discriminación y trato digno”.

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Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, a partir de este viernes 24 de julio.

En octubre de 2025, la administración capitalina dio a conocer que las personas en situación de calle estarían incluidas en la ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México.

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