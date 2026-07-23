Los tres mil 500 habitantes de una población a 60 kilometro al oeste de Madrid fueron evacuados preventivamente este jueves por un incendio forestal, anunciaron los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia de la región de Madrid indicaron en un mensaje en X que enviaron un "mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno", de tres mil 500 habitantes, para su "evacuación" a otra localidad cercana, para alejarlos del fuego que arde sin control en las cercanías.

Aldea del Fresno se ubica muy cerca de otras pequeñas poblaciones que fueron desalojadas la noche del miércoles en esa zona al oeste de la capital española, y cuyos habitantes fueron autorizados a regresar en su mayoría a sus hogares este jueves luego de que mejorara la situación.

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Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan "18 dotaciones de bomberos", junto a soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), indicaron los servicios de emergencia, que agregaron que varias carreteras permanecen cortadas por las llamas.

En los últimos días, se han declarado numerosos incendios en España.

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Impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace dos días, estos incendios forestales se propagan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para el rápido avance de las llamas.

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El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital, y ha arrasado 32 mil hectáreas desde el jueves pasado.

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En total, ya se han quemado cerca de 125 mil hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En 2025, más de 393 mil hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según EFFIS, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.

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