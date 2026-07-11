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La Torre Eiffel y otros sitios emblemáticos de París anunciaron cierres anticipados este fin de semana por las altas temperaturas, mientras una cuarta parte de Francia está bajo alerta roja en medio de la tercera ola de calor desde mayo.
El operador de la Torre Eiffel informó que el monumento "cerrará excepcionalmente" este sábado y domingo a las 16H00 (14H00 GMT) debido a las "altas temperaturas pronosticadas".
La torre, que atrae a unos 7 millones de turistas cada año, suele permanecer abierta hasta pasada la medianoche durante el verano boreal.
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Los dos museos más famosos de la capital francesa, el Louvre y el Orsay, han tomado medidas similares.
El primero cerrará a las 16H00 (14H00 GMT) hasta el lunes inclusive, mientras que el segundo lo hará a las 17H00 (15H00 GMT) hasta el miércoles.
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24 departamentos, donde viven 22.2 millones de personas según un cálculo de la AFP, se encontraban el sábado bajo el nivel máximo de alerta emitido por el servicio meteorológico nacional Méteo-France. Entre ellos, figuran París y su región metropolitana.
Otros 59 departamentos estaban bajo alerta naranja, mientras la gente abarrotaba trenes y carreteras en el inicio de un fin de semana largo, previo al feriado del 14 de julio.
En toda Francia, muchas ciudades han renunciado a los típicos fuegos artificiales de la fiesta nacional debido al aumento de incendios y a las condiciones de sequía.
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En este contexto, los incendios se multiplican. Más de 25 mil hectáreas han ardido desde principios de año, casi el doble de lo que se registraba en el mismo período de 2025, según la Seguridad Civil.
El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la vigilancia este sábado, advirtiendo que nueve de cada diez incendios se deben a la actividad humana.
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"Un solo segundo de distracción puede poner en riesgo a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestro campo", escribió en X.
La nación europea enfrenta su tercera ola de calor en dos meses, mientras la previa ocurrida el mes pasado batió récords.
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En junio, el país registró más de 2 mil muertos atribuibles a la ola de calor y 300 durante las altas temperaturas a finales de mayo, según cifras oficiales.
El Ejecutivo ha recibido numerosas críticas por su "falta de preparación" ante el calor extremo, cuya creciente frecuencia los científicos atribuyen al cambio climático causado por el ser humano.
mcc
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