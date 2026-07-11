Aún en estado de shock, miles de familias han comenzado a despedir a sus seres queridos, fallecidos en el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio. Con un saldo de casi 4 mil muertos, los cementerios tuvieron que duplicar su capacidad e incluso se habilitó un terreno en La Guaira que, visto desde el aire, revela la magnitud de la tragedia: cientos de fosas, cruces de madera y ataúdes.

Se sabe que al menos 150 personas ya han sido enterradas en este camposanto improvisado, del cual se obtuvieron imágenes a través de un audiovisual difundido por la agencia de noticias AFP.

Mientras tanto, los equipos de búsqueda y rescate concentran ahora sus esfuerzos en la recuperación de los cuerpos que permanecen bajo los escombros. Los grupos internacionales ya abandonaron el país, por lo que son los propios ciudadanos quienes, al igual que desde el primer día, continúan escarbando con sus propias manos.

Lee también Balance de sismos en Venezuela supera los 4 mil muertos

En la entrada de La Guaira, forenses y voluntarios, protegidos con trajes de bioseguridad y mascarillas, coordinan el traslado de féretros de madera sencilla y bolsas plásticas de alta resistencia.

Ante la falta de morgues con capacidad de refrigeración operativa en el estado, la fosa común se ha convertido en la única alternativa para evitar un desastre epidemiológico mayor.

[Publicidad]

Parcelas que albergan las tumbas de víctimas no identificadas del terremoto en Venezuela. Foto: AFP

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) ya han realizado donaciones masivas de bolsas para cadáveres con el fin de agilizar una gestión forense completamente desbordada.

Cada cuerpo que ingresa a estas fosas en La Guaira es fotografiado, se le asigna un código numérico y se toman muestras de ADN con la esperanza de que, en el futuro, sus familiares puedan localizarlo.

“No sabemos aún de mi hermano”, dice, bajo anonimato, una sobreviviente de Catia La Mar, mientras observa a lo lejos el movimiento de las retroexcavadoras.

[Publicidad]

El gobierno no ha dado cifras de personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con el sitio web Venezuelatebusca.com, creado por voluntarios, hay 18 mil personas reportadas como desaparecidas.

Lee también Emergencia funeraria en Venezuela tras los terremotos, morgues trabajan 24 horas y cementerios se amplían

Una semana después: el saldo del desastre en Venezuela

Al cierre de esta semana, el panorama oficial y las estimaciones internacionales reflejan la magnitud inédita de la catástrofe en el país.

[Publicidad]

Víctimas fatales: La cifra oficial de fallecidos se ha elevado a 3.811 personas. La gran mayoría de las muertes se concentra en el eje La Guaira-Caracas debido a los aplastamientos provocados por fallas estructurales. El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jhon Barret , advirtió a los periodistas que esta cifra podría aumentar debido al nivel de devastación.

, advirtió a los periodistas que esta cifra podría aumentar debido al nivel de devastación. Heridos: La cifra se estabiliza en más de 16 mil ciudadanos con lesiones de diversa gravedad. El flujo en las emergencias hospitalarias ha disminuido respecto a los primeros días.

Población desplazada: Se registra la instalación formal de 87 campamentos de refugiados, que albergan provisionalmente a 14 mil 600 personas que lo perdieron todo. En estos puntos, la prioridad de las ONG se centra en garantizar el acceso a agua potable y saneamiento para contener posibles brotes de cólera o dengue.

Pérdidas materiales: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tasó los daños físicos iniciales a la infraestructura pública, la red vial y las viviendas en aproximadamente 37 mil millones de dólares (mdd).

Lee también Sismo de 3.9 sacude el norte de Venezuela; provoca pánico y evacuaciones de edificios

El reclamo ciudadano toma fuerza en La Guaira

Mientras los camiones militares y de servicios municipales entran y salen de las zonas de entierro en La Guaira, la indignación popular sigue creciendo.

El desajuste entre los reportes de la Misión Vivienda —que asegura que solo el 2.16 por ciento de los edificios destruidos eran gubernamentales— y los testimonios de ingenieros locales sobre la baja calidad de los materiales utilizados en complejos estatales añade tensión política a la tragedia.

[Publicidad]

Lee también Delcy Rodríguez condecora a rescatistas de México y la Unión Europea; entrega medalla Héroes de Venezuela

Los equipos internacionales de búsqueda y rescate han comenzado a ceder por completo el control de las operaciones a las cuadrillas locales y a organizaciones de la sociedad civil.

En los costados de las fosas recién cubiertas en La Guaira no hay coronas de flores ni lápidas de mármol; solo pequeñas cruces de madera con números pintados en negro.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc