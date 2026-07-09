La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que su Gobierno ha podido recuperar en un 96% el servicio de energía eléctrica en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio.

"El servicio eléctrico en el estado está recuperado en un 96%, 21 subestaciones eléctricas fueron recuperadas ya completamente", señaló la mandataria en la supervisión de recuperación de infraestructura en la zona de Macuto, en el estado La Guaira, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, dijo que se ha podido restablecer la distribución de agua potable en un 84 %, mientras que en las zonas colapsadas se mantiene un servicio de agua con camiones cisterna.

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Rodríguez indicó que la estatal de las telecomunicaciones, Cantv, está en pleno proceso de recuperación, sin precisar una cifra.

Starlink ha repartido más de mil 600 kits de conectividad en Venezuela para apoyar a equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas por los terremotos, según informó este jueves la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

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Habitantes de La Guaira retoman poco a poco sus actividades cotidianas mientras continúa la recuperación tras los terremotos (09/07/2026). Foto: AFP

En La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, la señal de Internet es deficiente e incluso hay zonas que están incomunicadas tras las terremotos.

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Las empresas privadas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela anunciaron el sábado que trabajaban en recuperar la conectividad en el estado La Guaira con la ayuda del servicio satelital de Starlink, así como habilitando puntos de conexión wifi gratuito en refugios de la región costera.

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Al menos 3 mil 899 personas han fallecido tras los terremotos y 16 mil 740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves. Asimismo, 17 mil 907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene, desde el pasado jueves, la cifra de rescatados en 6 mil 462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

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En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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gs