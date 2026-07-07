Catia La Mar.— Familiares de víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela pedían ayer en La Guaira, la zona más devastada, que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que quedan cuerpos por recuperar.

Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada, Protección Civil y otros cuerpos avanzan con la identificación de edificaciones que deben ser demolidas. “No podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar —vivos o muertos—”, indicó a EFE Michell Gutiérrez, de 30 años, y quien desea encontrar a su papá para darle sepultura.

Lee también "El Mayo" Zambada pide a juez considerar su estado de salud en sentencia; reconoce que no recuperará su libertad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el agrupamiento Yumare, compuesto por 264 militares mexicanos, ha recuperado 80 cuerpos de entre los escombros de los sismos. También han sido rescatadas dos personas con vida y un can.

Detalló que se han realizado mil 988 consultas médicas, una intervención quirúrgica; se han entregado 13.1 toneladas de medicamentos, ocho plantas generadoras de electricidad y 71.2 toneladas de insumos.

Al menos 3 mil 535 personas han muerto y 16 mil 740 han resultado heridas tras los terremotos. EFE, Pedro Villa y Caña y Salvador Corona

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.