Caracas.— La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ayer cumplió seis meses en el cargo, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la contingencia ante desastres, frente a las críticas por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas tras los dos terremotos del 24 de junio.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, anunció la presidenta interina en la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

Rodríguez, quien ayer cumplió seis meses como presidenta encargada, atajó las críticas que ha habido al gobierno ante los centenares de militares desplegados en La Guaira —la zona afectada por los sismos que han matado a unas 3 mil 342 personas—, que se ha dicho no estaban colaborando con las tareas de rescate y despeje de escombros.

“Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos”, defendió la presidenta encargada y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“No habrá estallido”

“No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”, añadió.

El encargado de liderar esta unidad de tarea especial es el general de brigada Pabón Castellanos, anunció Rodríguez, quien graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó el despliegue inmediato de los tenientes de corbeta graduados en La Guaira.

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Los 3 mil 342 fallecidos representan un aumento de 388 respecto a la cifra del pasado sábado. También se elevó la cifra de heridos, a 16 mil 740. El recuento de edificios afectados se mantiene en 856, mientras que el de colapsados permanece en 190.

Según las cifras proporcionadas por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil litros de agua.

Aunque aún hay venezolanos esperanzados en encontrar con vida a sus seres queridos, decenas de máquinas ya llegaron a La Guaira para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres.

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Casi todos los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya, y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde [y] que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, explicó a EFE Sebastián Mocarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

Por el momento siguen 25 equipos de los 77 —de 31 países [casi 3 mil personas en total]—, pero muchos ya de retirada, y este organismo coordinador de la ONU entregó ya el pasado viernes el testigo a la Protección Civil venezolana, que será ahora la que se encargue de las labores.

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Ayer mismo fueron enterrados más de 150 cuerpos sin identificar en una zona apartada del cementerio La Esperanza, en La Guaira.

Cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción “Identificación especial” y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

México envía dos buques más

Ayer, dos buques de la Armada de México zarparon desde el estado de Veracruz con 388.4 toneladas de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, tras los sismos del 24 de junio, que dejó miles de muertos y heridos. El buque ARM Holbox (BAL-02), transporta 276.5 toneladas de cargamento, cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar mil litros de agua purificada por hora y sus operadores. El buque ARM Huasteco (AMP-01), transporta 111.9 toneladas. Se estima que los buques tardarán seis días en llegar.

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Desde Panamá, la líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que los terremotos “han unido” a los venezolanos, y expresó su fe en que la nación se levantará “con más fuerza que nunca”.

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