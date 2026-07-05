Monterrey, Nuevo León. - La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Vanessa Flores Guerra, fue detenida la noche del sábado en San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.

La exfuncionaria es investigada por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la captura fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en colaboración con autoridades de Coahuila, en la colonia San Agustín.

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La investigación deriva de una carpeta iniciada por el presunto delito de peculado, en su modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor, con un presunto daño patrimonial de 15 millones de pesos.

Tras su detención, Flores Guerra fue trasladada a un Centro de Reinserción Social de Coahuila, donde quedó a disposición de un juez de control que lleva el proceso penal en su contra.

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Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del plazo para resolver su vinculación a proceso, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 9 de julio.

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Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva justificada, por lo que la exalcaldesa permanecerá internada mientras continúa el proceso judicial.

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