La alcaldía Iztapalapa anunció que se plantarán 20 mil árboles de especies nativas con el fin de recuperar 50 hectáreas del Cerro de la Estrella.

A través de un comunicado, dicha demarcación, encabezada por Aleida Alavez, dio a conocer que algunos de los ejemplares son “palo loco”, “palo azul”, agaves, entre otras. Además, dijo que reforzará el retiro de arbolado muerto en pie para construir nuevas presas y cordones vegetales en una nueva sección de este cerro.

Detalló que en la meta de reverdecer al Huizachtépetl, como también se le llama al Cerro de la Estrella, se instalaron nidos de fertilidad y cordones vegetales, lo cual favoreció la retención de agua y suelo.

Plantación del árboles en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa. Foto: Especial

Lee también Alexis Hernández, el cineasta de Iztapalapa que arrasa en Cannes; este es el corto que le ha dado reconocimiento internacional

Recordó que en 2025 personal de la demarcación y de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) plantaron más de 16 mil árboles y plantas nativas en 24 hectáreas.

“Esto hace más ambiciosa la meta este año, pero también será mayor la recompensa para el bienestar ambiental y la calidad de vida de quienes aquí vivimos”, afirmó la edil Alavez.

[Publicidad]

Finalmente, comentó que con dichas acciones colectivas se consolidó el grupo “Guardianes del Cerro de la Estrella”, iniciativa ciudadana territorial y de vigilancia ambiental generada en conjunto con la Sedema y la organización Reforestemos México.

Plantación del árboles en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft