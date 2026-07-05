Lupita Nyong'o, mexicana de nacimiento y, el actor inglés Tom Holland, que comparten créditos en "The Odyssey", compartieron un divertido video, en el que, cada uno, defiende a la selección de fútbol mexicana, país de la que es orginaria, lo que ha alimentado el ánimo de los fans de ambos, que seguirán los resultados del partido de México vs Inglaterra.

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En un video, que los actores de Hollywood compartieron, ambos aparecen sosteniendo las playeras oficlales de sus respectivas seleciones.

Desde que inicia el clip, Nyong´o y Holland agitan sus camisetas, connotando su compromiso para con su equipo, en el caso de ella, México y, en el de él, Inglaterra.

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Lupita, de raíces de Luo, un grupo étnico, perteneciene a Kenia, pero oriunda de la CDMX, por parte de escribió que, aunque existía, entre ellos, una especie de competición, porque los equipos de los paises a los que pertenencen se enfrentarán, esta tarde, de 5 de julio, se trataba sólo de una confrontación deportiva y limpia, por lo que, al final del clip, que ya cuenta con más de 156 mil reacciones, ríen en compliciadad.

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Esta tarde, se enfrentarán México vs Inglaterra, se trata del quinto partido que, mientras esta Copa Mundial 2026, nuestra selección podría pasar de octavos de final, a cuartos, por lo que la afición se encuentra expectante, rezando su intención por medio de la ya viral frase "y, ¿si sí?".

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