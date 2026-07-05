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Isaac del Toro escribió historia en el ciclismo mexicano, tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia. Una hazaña para México después de que, en 1990, Raúl Alcalá conquistó la última victoria de etapa en la competición francesa.
“Esto lo significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo. No me lo puedo creer. Es una locura”, se sinceró el ciclista.
En breve más información.
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