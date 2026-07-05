La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo 5 de julio se espera ambiente caluroso y cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.

La dependencia prevé lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente entre las 14:00 y las 21:00 horas en la mayor parte de la capital.

Además, se pronostica viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25 grados Celsius y la mínima será de 15 grados.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que las condiciones para lluvias en la Ciudad de México persistirán debido a la combinación de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. Asimismo, la onda tropical número 15 favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en distintas regiones del país.

Esta mañana se reportó lluvia débil y moderada en:

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Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Xochimilco

Iztacalco

Venustiano Carranza

¿Lloverá durante el partido de México vs Inglaterra?

“En el marco del Mundial 2026, este día la Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra y se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros durante la tarde.”

“En la Ciudad de México se registró lluvia ligera, cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 17 °C.”

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Se espera que las tormentas vengan acompañadas de descargas eléctricas, así como posibles encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

También se prevé humedad elevada durante el día y un ambiente fresco tras las lluvias, con nubosidad persistente.

mahc/rmlgv