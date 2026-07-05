De cara al encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, los trabajos en Paseo de la Reforma se concentraron en la instalación de pantallas, colocación de vallas metálicas en paradas del Metrobús y señalamientos para ubicar las zonas en las que fue dividida la vialidad. Hasta la tarde de ayer no se observaron cercos de seguridad.

Si bien el viernes ya se habían colocado dos pantallas sobre el camellón que divide los sentidos de Paseo de la Reforma, entre la Puerta de los Leones y la Glorieta de la Diana Cazadora, este sábado se levantaba una pantalla de mayores dimensiones frente a la Estela de Luz.

Debido a estos trabajos se cerró el paso vehicular de los carriles centrales de Reforma en dirección al Ángel de la Independencia. Incluso las unidades de la Línea 7 del Metrobús debían desviarse por carriles laterales, y realizar el ascenso y descenso de pasajeros sobre la acera.

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De cara al encuentro entre México e Inglaterra se colocaron vallas metálicas en paradas del Metrobús. Foto: Karla Guerrero/ El Universal

Las estaciones del Metrobús que se encuentran en el tramo entre la Estela de Luz y la Glorieta de los Desaparecidos fueron resguardadas con vallas metálicas.

En la zona de avenida Hidalgo se comenzaron a instalar tres pantallas más, dos sobre el arroyo vehicular de Paseo de la Reforma, los cuales ya abarcan dos de los carriles en ambos sentidos, y uno más frente a la iglesia de San Hipólito.

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Sobre Reforma y avenida Juárez fueron colocados letreros en postes para identificar las zonas. Las señalizaciones de distintos colores presentan leyendas como “A Fuente de la Diana Cazadora” y “A2 Río Nilo”.

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Sobre Reforma y avenida Juárez fueron colocados letreros para identificar las zonas. Foto: Karla Guerrero/El Universal

En un recorrido realizado la tarde del sábado no se observaron restricciones al paso peatonal en la zona del Ángel de la Independencia o Paseo de la Reforma. Comerciantes establecidos e informales en la zona comentaron que prevén trabajar con normalidad este domingo antes, durante y después del partido.

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“Sí, aquí vamos estar a tus órdenes, incluso vamos a transmitir el partido, ya sea que quieran verlo aquí o venirse cuando termine”, aseguró el recepcionista de un bar situado sobre el corredor comercial de Génova, en la Zona Rosa.

“Nosotros trabajamos todos los días, y mañana [hoy] todo normal”, dijo Carlos, vendedor de dulces y refrescos en una de las banquetas de Reforma. “Se pone pesado, sí, pero a final del día se vende”.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que para los festejos de hoy el aforo en el Ángel de la Independencia será limitado a 25 mil personas, luego se invitará a los asistentes a acudir a otra zona de pantallas.

Será, dijo, una zona de “cero tolerancia” a elementos de riesgo o cualquier cosa que obstaculice el libre tránsito y el flujo de personas, lo que incluye ambulantes, introducción y consumo de alcohol, así como el paso de repartidores.

Además, desplegarán a 14 mil servidores públicos: 6 mil policías y 8 mil funcionarios de distintas áreas de Gobierno que estarán apoyando en la zona.

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A lo largo de Paseo de la Reforma, desde la Puerta de los Leones y hasta avenida Hidalgo, fueron instaladas seis pantallas grandes y 30 pequeñas. Además, se colocaron dos escenarios con pantallas gigantes en el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, para la transmisión del partido. Foto: Karla Guerrero/El Universal

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La ley seca aplicará desde las 00:00 horas de hoy domingo hasta las 7 de la mañana del lunes en las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, perímetro “A” del Centro Histórico, Roma Norte y Condesa.

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