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Con motivo del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, el Metrobús informó que este domingo 5 de julio extenderá el horario de servicio en toda su red hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 6 de julio, para facilitar el traslado de los aficionados a sus hogares.
La directora general del Metrobús, Rosario Castro, informó que, además de la ampliación del horario, el organismo pondrá en operación un servicio especial de la Línea 5, que correrá de la estación Cañaverales a Paseo Acoxpa, para acercar a la afición al Estadio Ciudad de México.
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La ruta especial operará únicamente el 5 de julio, en un horario de 12:00 a 23:00 horas, con ascenso y descenso en las estaciones Cañaverales, Miramontes, Gran Terraza Coapa y Paseo Acoxpa, desde donde se podrá llegar caminando al estadio en La Última Milla.
El costo del viaje será de 6 pesos y el acceso podrá realizarse con la Tarjeta MI, así como con tarjetas bancarias de crédito o débito.
El Metrobús también precisó que la extensión del servicio en las siete líneas de la red estará sujeta a las condiciones viales.
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