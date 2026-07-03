Tras varias horas de análisis, incertidumbre e inconformidades, la FIFA notificó que el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, no cambiará de hora.

Después de que se había adelantado para disputarse a mediodía en el Estadio Ciudad de México, esto no procedió y todo quedará como se había establecido de origen. Aztecas e ingleses chocarán a las 18:00 horas.

El motivo principal era una supuesta amenaza de tormenta eléctrica, tal y como sucedió en el duelo del pasado martes entre México y Ecuador, también en el Coloso de Santa Úrsula.

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Horario del partido México vs Inglaterra se mantiene a las seis de la tarde - Foto: EL UNIVERSAL

Sin embargo, la decisión, que nunca se oficializó, fue desaprobada por ambas federaciones y después de reuniones y charlas, se decidió mantener el horario original.

La Selección de Inglaterra llegará a su hotel pasadas las 18:00 horas de este viernes y el cambio de horario acortaría su planeación y estadía en la capital del país. Mañana entrenarán en las instalaciones de La Cantera y posteriormente tendrán conferencia en el Estadio Azteca.

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Por su parte, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, también manifestó su molestia por el cambio de horario.

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