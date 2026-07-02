Cristiano Ronaldo celebró con una camiseta de Portugal y el dorsal 21 del fallecido Diogo Jota el triunfo 2-1 sobre Croacia que les dio la clasificación a los Octavos de Final del Mundial 2026.

El viernes 3 de julio se celebra el primer aniversario de la muerte de Jota en un accidente de tránsito en España, junto a su hermano André.

"Es increíble cómo son las cosas de la vida. Significa mucho para nosotros, no sólo por haber ganado el partido, sino también por la forma en que lo hicimos", comentó Ronaldo a la prensa tras el compromiso en Toronto, Canadá.

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Croacia tomó ventaja con gol de Ivan Perisic (53'), pero Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

Preguntado sobre el homenaje que todo el equipo luso le rindió al final del partido a Diogo Jota el astro dijo que el exjugador del Liverpool y su compañero en Portugal está iluminándolos desde "ahí arriba con su luz".

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"Es un día especial porque, como saben, nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Es un momento especial. Todos sentimos su presencia con nosotros, y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible", explicó CR7.

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