[Publicidad]
La Copa del Mundo entra en una fase donde no hay margen de error y este jueves regalará uno de los duelos más esperados del torneo cuando Portugal y Croacia se enfrenten en busca de un boleto a la siguiente ronda.
Dos selecciones con tradición competitiva, acostumbradas a los grandes escenarios, protagonizarán un choque que promete intensidad, talento y una elevada carga de tensión desde el primer minuto.
Lee también Manchester United descarta fichar a Gilberto Mora por su elevado precio tras la Copa del Mundo
Portugal llega al compromiso con la confianza que le dejó una sólida fase de grupos y con la sensación de haber recuperado a su principal referente. Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser decisivo para los lusos.
Enfrente estará una Croacia que ha construido su identidad a partir de la resiliencia. Los balcánicos saben competir en este tipo de instancias y cuentan con un núcleo de jugadores experimentados capaces de mantener la calma en los momentos más complejos. Bajo la dirección de Luka Modric, el equipo buscará imponer su control del balón y aprovechar cualquier oportunidad.
Lee también Leyenda de Estados Unidos demerita a la Selección Mexicana: "Es un equipo promedio"
[Publicidad]
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 07:09 PM
Final del Partido
Luego de 18 minutos de tiempo agregado Portugal derrota (2-1) a Croacia
Universal Deportes 07:05 PM
Gol anulado de Croacia
Luego de la reisión del VAR se anula el segundo de Croacia y el juego sigue (2-1) para Portugal
Universal Deportes 07:03 PM
Goooool de Croacia
En la última jugada Croacia marca el empate
Universal Deportes 06:55 PM
Goooooool de Portugal
De forma agónica Portugal marca en tiempo agregado tras remate de Ramos (2-1) de los lusos
Universal Deportes 06:49 PM
Minuto 89 Perdona Croacia
Croacia deja escapar un muy clara y el juego sigue (1-1)
Universal Deportes 06:39 PM
Minuto 80
Los dos equipos buscan el gol del triunfo y la afición enloquece en las gradas.
Universal Deportes 06:28 PM
Gooool de Portugal
Cristiano Ronaldo marca desde los once pasos al minuto 67 y se empata el marcador.
Universal Deportes 06:23 PM
Minuto 62 Cristiano Ronaldo no puede celebrar
Portugal había marcado, pero el gol es anulado por fuera de lugar
Universal Deportes 06:15 PM
Gooooool de Croacia
Croacia encuentra el primero del partido al minuto 53 del segundo tiempo
Universal Deportes 06:07 PM
Comienza el segundo tiempo
Ya se juega la parte complementaria en Canadá
Universal Deportes 05:49 PM
Fin del Primer Tiempo
Termina la primera parte con empate (0-0) entre Portugal y Croacia
Universal Deportes 05:47 PM
Min 45 Portugal cerca de nuevo
La escuadra lusa vuelve a perdonar al rival y se mantiene el empate sin goles
Universal Deportes 05:30 PM
Minuto 30
Portugal cerca de abrir el marcador, luego de una opción clara de Cristiano Ronaldo
Universal Deportes 05:25 PM
Min 23 Pausa en el juego
Los dos equipos realizan la pausa de hidratación
Universal Deportes 05:21 PM
20 minutos de intensidad
Luego de los primero veinte minutos, todo se ha igualado con miras a encontrar el primer gol del juego
Universal Deportes 05:16 PM
Min 15 Portugal se va con todo
Portugal es el equipo que más busca el primero con varias opciones
Universal Deportes 05:11 PM
Min 10
Los dos equipos intentan en los primeros minutos, el juego es de ida y vuelta
Universal Deportes 04:59 PM
Comienza el partido
Los dos equipos están listos para el comienzo del partido. Los responsables de poner el balón en juego será Croacia
Universal Deportes 04:34 PM
Los equipos ya salen a la cancha
Los futbolistas de ambas naciones realizan el calentamiento en la cancha
Universal Deportes 04:22 PM
¿Quién será el árbitro del partido?
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Peligro en casa: guía definitiva para identificar y evitar a la araña violinista en época de lluvias
Metrópoli
Acribillan a hombre en calles de Azcapotzalco; agresores escapan en motocicleta
Nación
Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas desde Colombia; es detenido en el Aeropuerto de Cancún
Espectáculos
Héctor Carrillo, la voz que marcó el periodismo de espectáculos y cultura en México