Universal Deportes | 02-07-26 | 16:31 | Actualizada | 02-07-26 | 19:11 |

La Copa del Mundo entra en una fase donde no hay margen de error y este jueves regalará uno de los duelos más esperados del torneo cuando Portugal y Croacia se enfrenten en busca de un boleto a la siguiente ronda.

Dos selecciones con tradición competitiva, acostumbradas a los grandes escenarios, protagonizarán un choque que promete intensidad, talento y una elevada carga de tensión desde el primer minuto.

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Portugal llega al compromiso con la confianza que le dejó una sólida fase de grupos y con la sensación de haber recuperado a su principal referente. Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser decisivo para los lusos.

Enfrente estará una Croacia que ha construido su identidad a partir de la resiliencia. Los balcánicos saben competir en este tipo de instancias y cuentan con un núcleo de jugadores experimentados capaces de mantener la calma en los momentos más complejos. Bajo la dirección de Luka Modric, el equipo buscará imponer su control del balón y aprovechar cualquier oportunidad.

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LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 07:09 PM

Final del Partido

Luego de 18 minutos de tiempo agregado Portugal derrota (2-1) a Croacia 

Universal Deportes 07:05 PM

Gol anulado de Croacia

Luego de la reisión del VAR se anula el segundo de Croacia y el juego sigue (2-1) para Portugal 


Universal Deportes 07:03 PM

Goooool de Croacia

En la última jugada Croacia marca el empate 

Universal Deportes 06:55 PM

Goooooool de Portugal

De forma agónica Portugal marca en tiempo agregado tras remate de Ramos (2-1) de los lusos 

Universal Deportes 06:49 PM

Minuto 89 Perdona Croacia

Croacia deja escapar un muy clara y el juego sigue (1-1)



Universal Deportes 06:39 PM

Minuto 80

Los dos equipos buscan el gol del triunfo y la afición enloquece en las gradas.


Croacia ante Portugal - IMAGO7
Croacia ante Portugal - IMAGO7

Universal Deportes 06:28 PM

Gooool de Portugal

Cristiano Ronaldo marca desde los once pasos al minuto 67 y se empata el marcador. 

Croacia ante Portugal - IMAGO7
Croacia ante Portugal - IMAGO7

Universal Deportes 06:23 PM

Minuto 62 Cristiano Ronaldo no puede celebrar

Portugal había marcado, pero el gol es anulado por fuera de lugar 

FOTO: IMAGO7 - Croacia ante Portugal
FOTO: IMAGO7 - Croacia ante Portugal

Universal Deportes 06:15 PM

Gooooool de Croacia

Croacia encuentra el primero del partido al minuto 53 del segundo tiempo 


Universal Deportes 06:07 PM

Comienza el segundo tiempo

Ya se juega la parte complementaria en Canadá 


Universal Deportes 05:49 PM

Fin del Primer Tiempo

Termina la primera parte con empate (0-0) entre Portugal y Croacia 

Universal Deportes 05:47 PM

Min 45 Portugal cerca de nuevo

La escuadra lusa vuelve a perdonar al rival y se mantiene el empate sin goles

Universal Deportes 05:30 PM

Minuto 30

Portugal cerca de abrir el marcador, luego de una opción clara de Cristiano Ronaldo

Universal Deportes 05:25 PM

Min 23 Pausa en el juego

Los dos equipos realizan la pausa de hidratación 

Universal Deportes 05:21 PM

20 minutos de intensidad

Luego de los primero veinte minutos, todo se ha igualado con miras a encontrar el primer gol del juego

Universal Deportes 05:16 PM

Min 15 Portugal se va con todo

Portugal es el equipo que más busca el primero con varias opciones 

Universal Deportes 05:11 PM

Min 10

Los dos equipos intentan en los primeros minutos, el juego es de ida y vuelta 

Universal Deportes 04:59 PM

Comienza el partido

Los dos equipos están listos para el comienzo del partido. Los responsables de poner el balón en juego será Croacia

Universal Deportes 04:34 PM

Los equipos ya salen a la cancha

Los futbolistas de ambas naciones realizan el calentamiento en la cancha 

Universal Deportes 04:22 PM

¿Quién será el árbitro del partido?

El árbitro designado para el partido Portugal vs. Croacia será el noruego Espen Eskas


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