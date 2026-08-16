Con el fracaso de no avanzar a cuartos de final de la Leagues Cup en el pasado, las Chivas tienen en Torreón una visita que, en el papel, deberían ganar sin complicaciones.

El duelo de esta noche frente a Santos presenta una gran oportunidad para buscar ligar su segunda victoria, luego del triunfo frente al Sounders de Seattle(1-2) en el torneo binacional.

A diferencia del certamen pasado, el Rebaño de Diego Milito apenas suma una victoria en lo que va del Apertura 2026 (1-0 vs FC Juárez), ha perdido un juego y empatado la misma cantidad, por lo que apenas suma cuatro puntos.

La gran preocupación en el seno rojiblanco es la falta de contundencia, en especial de sus delanteros. Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín no han anotado en ninguno de los seis juegos disputados entre Liga MX y Leagues Cup, situación que prende las alarmas.

Dentro de esos seis duelos, solamente ha anotado cinco goles y ha recibido seis. Aunque el presente de Chivas no luce tan alentador, sí llega con gran favoritismo a este juego, que sí o sí debe ganar.

Para este duelo, el Guadalajara presenta tres bajas de alto impacto: Bryan González, José Castillo y Daniel Aguirre.

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Santos continúa coleccionando resultados decepcionantes. Los Guerreros suman cinco derrotas y apenas una victoria, pero en Leagues Cup. En el torneo local no han sumado ni un solo punto, por lo que están en la parte baja de la clasificación.

En el ataque, los albiverdes tienen tres goles a su favor, pero un total de 12 en contra, lo que evidencia su fragilidad en la zona baja, algo que las Chivas buscarán aprovechar.

Torreón se coloca como un escenario ideal para el Rebaño, que continúa en la búsqueda de su mejor nivel para sostener la etiqueta de candidato al título.

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