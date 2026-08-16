Cancún.— Daniel Langre compartió que “el principal propósito” de los organizadores, es hacer que el Cancún Country Open sea considerado como el certamen por excelencia en el sureste de México.

“El objetivo es convertirlo en un torneo ya establecido en Cancún, parte de la comunidad de México y que sea un lugar muy atractivo para que los aficionados vean muy buen tenis y a jugadores de primer nivel, de eso se trata”, reconoció.

Respecto a lo que viene para el certamen, el director del mismo manifestó que será complicado que pueda evolucionar a gran escala, pero que espera que la calidad de los participantes se mantenga o vaya en aumento.

“[Queremos] hacerlo cada vez mejor, seguir apapachando a los tenistas para que tengan ganas de seguir visitándonos. Quizá esta fecha podría convertirse en un 175, eso ya depende a la ATP que te va calificando, pero que siga siendo un torneo de primer nivel”, dijo.

Daniel platicó sobre los puntos principales que hacen que el Cancún Country Open sea tan atractivo para los jugadores.

“Los tenistas que vinieron el año pasado se llevaron un sabor de boca increíble y, entre ellos, se van platicando en los lugares que juegan, las instalaciones que visitan, el hospedaje, la alimentación y la la calidez de la gente. Nuestra primera edición causó mucho ruido y eso produjo que este año nos visiten aún mejores tenistas”, agregó el dirigente del torneo. Miguel Flores Pineda / Enviado

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.