Cancún.— Para Daniel Langre, el Cancún Country Open es un Challenger ATP 125, pero “con partidos que ves en un Grand Slam”.

El extenista mexicano se dijo muy emocionado por la calidad de los tenistas que participarán en la segunda edición del torneo que “no es un torneo como cualquier otro.

“El año pasado tuvimos un cuadro con nueve de los mejores 100 del mundo y ahora tenemos a 12 inscritos, eso te habla del gusto de ellos por venir a Cancún a jugar tenis. No podríamos estar más satisfechos por el cuadro, vienen jugadores de primer nivel y es un lugar muy atractivo para que los aficionados puedan ver un muy buen tenis”, agregó.

El dirigente tricolor compartió el “rango de importancia” que tiene el certamen, ya que cuenta con una mezcla de tenistas experimentados que quieren volver a lo más alto del ranking de la ATP y de jóvenes que sueñan con formar parte de los mejores del mundo.

“Es por donde pasan todas las futuras estrellas, pero también donde caen algunos jugadores que ya han estado en la cima y que, por cuestión de una baja de nivel o de lesión, tienen que dar dos pasos hacia atrás y jugar los torneos Challenger y recuperar puntos para volver a ingresar a los 100 del mundo”, explicó.

Daniel Langre considera que el Cancún Country Open es un torneo “insólito por otros dos factores que se combinan.

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“Nuestro Challenger es muy especial, sin lugar a duda, por la sede que es muy atractiva para turistas nacionales e internacionales y su ubicación en el calendario, que es justo después del Masters 1000 de Cincinnati y antes del US Open, por eso es un evento tan singular”. Miguel Flores Pineda / Enviado

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