Cancún.— En el Cancún Country Open 2026, estará Rodrigo Pacheco compitiendo “para dar ese brinco que está esperando”.

Para Daniel Langre, la presencia del joven (21 años) es importante, por lo que significa para el tenis mexicano en la actualidad.

“Nuestro tenista número uno también va a estar en el cuadro principal. Ha sido un muy buen jugador juvenil, fue el mejor del mundo, empezó en el camino correcto en su carrera profesional; desafortunadamente, ha tenido un par de lesiones, pero definitivamente es un chavo que tiene las tablas, la garra y lleva muchos años compitiendo”, valoró.

El director del certamen afirmó que Rodri tiene la capacidad de seguir evolucionando como tenista y escalando posiciones en la clasificación mundial hasta ingresar entre los 100 mejores.

“Se ubica en un grupo de tenistas que están entre el 200-500 del ranking, que está lleno de jugadores extraordinarios, y realmente tienes que tener algo que te distinga claramente de los demás para romper esa barrera y aspirar a llegar a los mejores 100 del mundo. Todos los que amamos este deporte en México queremos que vuelva a haber un 100 del mundo en la rama varonil”, compartió.

No obstante, Langre mencionó que el Cancún Country Open no está enfocado en ser un torneo que impulse el talento joven mexicano: “Por supuesto, se les apoya, [pero] más que nada es social, familiar, deportivo, turístico y de construir una comunidad; tiene muchos efectos positivos”. Miguel Flores Pineda / Enviado.

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