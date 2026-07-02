La Selección Mexicana atraviesa uno de sus mejores momentos en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre ha destacado por su equilibrio en todas las líneas, características que le permitieron avanzar con autoridad a los octavos de final del torneo.

Ahora, el Tricolor tendrá una de sus pruebas más exigentes cuando se mida a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, un escenario que promete lucir repleto de aficionados vestidos de verde para respaldar al conjunto nacional.

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Mientras la ilusión de la afición mexicana sigue creciendo gracias al buen desempeño del equipo, no todos comparten el optimismo sobre las posibilidades del Tricolor. Uno de los que ha puesto en duda el alcance de la selección es Brad Friedel, exguardameta de Estados Unidos, quien lanzó duras críticas hacia el combinado mexicano durante su participación en un pódcast.

El exfutbolista estadounidense restó méritos al momento que vive México y aseguró que no observa nada extraordinario en el equipo de Aguirre.

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"México es tan promedio. He jugado contra ellos por años. Qué hacen, porque ellos juegan en la altura parecen más rápidos que nadie. Ellos son un equipo promedio, en realidad por debajo del promedio, son muy vencibles y sus aficionados se les van encima. Si Inglaterra va allá, no importa si ellos juegan en bloque bajo, bloque alto, como sea, ellos no deben marcar primero", mencionó.

Friedel, quien jugó en la Premier League agregó que una de las claves es marcar de inmediato, y eso hará que México pierda esa fuerza que ha mostrado en la fase de grupos.

"Si anotan primero, con tan solo superar los primeros quince o veinte minutos, ganarán el partido. Solo no concedan el primer gol, lo que ellos intentarán hacer será sofocarlos entonces no recuperarán el aliento y ellos intentará presionar y presionar. Solo mira sus juegos, eso es a lo que han jugado", finalizó.