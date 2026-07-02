Con mucho sufrimiento, Inglaterra aseguró hace unas horas su lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo tras imponerse (2-1) a República Democrática del Congo en un partido que atrajo la atención de medios de comunicación de distintas partes del mundo. La relevancia del combinado europeo provocó una gran presencia de periodistas en el Estadio de Atlanta.

Entre los reporteros presentes se encontraba Manu Gutiérrez, periodista venezolano con parálisis cerebral, quien, pese a movilizarse en silla de ruedas, acudió a la zona mixta con la intención de recoger las impresiones de los futbolistas ingleses, que este domingo enfrentarán a México.

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En un video compartido en sus redes sociales, se observa al comunicador solicitando algunas declaraciones sobre el resultado del partido; sin embargo, la mayoría de los jugadores pasó de largo sin detenerse a responder.

La excepción fue Jude Bellingham, quien escuchó que el reportero era venezolano y decidió acercarse para atenderlo, protagonizando un gesto que rápidamente llamó la atención de los aficionados en redes sociales.

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El futbolista del Real Madrid y máxima figura de la selección inglesa fue el único que se detuvo para atender al periodista. Tras escuchar que era venezolano, Bellingham aprovechó el momento para enviar un mensaje de solidaridad a la población del país sudamericano, afectada recientemente por una serie de terremotos.

"Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también", expresó el mediocampista antes de despedirse y continuar su camino hacia el autobús que trasladó al equipo al hotel de concentración.